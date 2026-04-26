Casio ra mắt đồng hồ thiết kế cổ điển, pin dùng tới 7 năm

Casio vừa chính thức niêm yết mẫu đồng hồ Vintage A159WE-1 trên các cửa hàng trực tuyến tại nhiều thị trường châu Âu, bao gồm Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức. Mẫu đồng hồ này kế thừa thiết kế kỹ thuật số hình vuông đặc trưng, lần đầu tiên ra mắt vào năm 1989 với mẫu A159W.

A159WE-1 có vỏ nhựa mạ crôm màu bạc, kết hợp với dây đeo bằng thép không gỉ, được trang bị khóa điều chỉnh, phù hợp với kích thước cổ tay từ 150 mm đến 205 mm. Kích thước vỏ đồng hồ là 36,8 x 33,2 x 8,5 mm và trọng lượng chỉ 44 g. Mặt kính bằng nhựa có khả năng chống nước nhẹ.

Màn hình kỹ thuật số của đồng hồ hỗ trợ cả định dạng giờ 12 và 24, với độ chính xác ±30 giây mỗi tháng. Các chức năng hiển thị bao gồm giờ, phút, giây, chỉ báo chiều (PM), ngày và thứ. Đồng hồ còn tích hợp chức năng báo thức hàng ngày và tín hiệu thời gian hàng giờ.

Ngoài ra, A159WE-1 còn có đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, cho phép đo thời gian lên đến 59 phút và 59,99 giây, cùng với khả năng theo dõi thời gian trôi qua, thời gian chia đoạn và thời gian về đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai.

Lịch tự động được cài đặt sẵn 28 ngày cho tháng Hai, và đèn nền LED hỗ trợ hiển thị trong điều kiện thiếu sáng. Casio ước tính tuổi thọ pin sử dụng khoảng 7 năm với pin CR2016.

Mẫu A159WE-1 có màu sắc hơi ấm và thiết kế dây đeo có thể khác so với mẫu năm 1989, với các mắt xích trung tâm rộng hơn và tròn hơn.

Hiện tại, đồng hồ Casio Vintage A159WE-1 được niêm yết với giá 49,9 EUR (khoảng 1,5 triệu đồng) tại nhiều cửa hàng châu Âu, tuy nhiên trang sản phẩm vẫn hiển thị trạng thái "sắp ra mắt" và chưa có ngày phát hành chính thức.