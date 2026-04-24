Casio ra mắt đồng hồ G-Shock có màn siêu tiết kiệm, pin dùng gần 2 năm

Casio vừa ra mắt mẫu đồng hồ G-Shock GW-BX5600CBG-2, một sản phẩm mới thuộc dòng 5600 huyền thoại, nhân dịp kỷ niệm Ngày Trái đất. Mẫu đồng hồ này hiện có giá bán 250 USD (khoảng 6,58 triệu đồng), theo Gizmochina.

GW-BX5600CBG-2 nổi bật với dây đeo được làm từ lưới đánh cá tái chế, góp phần giảm thiểu rác thải và giải quyết vấn đề ô nhiễm biển toàn cầu. Hãng cũng sử dụng nhựa sinh học cho các bộ phận quan trọng của đồng hồ, thể hiện cam kết với vật liệu thân thiện với môi trường. Thiết kế của đồng hồ kết hợp viền và mặt màu xanh đậm với dây đeo họa tiết, tạo nên vẻ hiện đại và đa năng.

Mẫu đồng hồ này được chế tạo với mục tiêu tối ưu hóa độ bền và hiệu năng, sở hữu khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu 200 mét, cùng trọng lượng nhẹ chỉ 55 gram. Kích thước vỏ máy là 49,1 x 44,1 x 13,4 mm, và màn hình LCD Memory-in-Pixel (MIP) đảm bảo khả năng hiển thị tuyệt vời trong mọi điều kiện.

Màn hình MIP (Memory-in-Pixel) là công nghệ hiển thị tiết kiệm năng lượng cao, thường dùng trên đồng hồ thông minh nhờ khả năng hiển thị rõ nét dưới ánh nắng gay gắt mà không tốn nhiều pin.

GW-BX5600CBG-2 được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống Tough Solar của Casio, cho thời gian sử dụng lên đến 6 tháng và có thể lên tới 22 tháng ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Đồng hồ cũng hỗ trợ kết nối Bluetooth để đồng bộ với ứng dụng Casio Watches, cho phép tự động điều chỉnh thời gian, hiển thị giờ thế giới cho hơn 300 thành phố và tính năng tìm điện thoại. Công nghệ Multi-band 6 đảm bảo độ chính xác thời gian trên nhiều múi giờ khác nhau.

Ngoài ra, đồng hồ còn có lịch tự động hoàn chỉnh (được lập trình đến năm 2099), bộ đếm ngược 24 giờ, đồng hồ bấm giờ và năm báo thức hàng ngày. Đặc biệt, nó được trang bị đèn nền LED trắng với tùy chọn chiếu sáng 1,5 hoặc 3 giây, giúp dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu sáng.