1,6 triệu thuê bao di động bị xác nhận 'không chính chủ'

Thông tư 08 lần đầu cho phép người dùng di động tại Việt Nam chủ động xác nhận tình trạng SIM chính chủ, thông qua ứng dụng VNeID. Người dùng cũng có thể tự loại bỏ số các số điện thoại lạ hoặc không còn sử dụng.

Tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 1/6, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông, cho biết, chỉ trong vòng một tháng qua, đã có thêm 9 triệu thuê bao tiến hành xác nhận SIM chính chủ trên VNeID.

Cơ quan chức năng cho biết khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dùng xác nhận "không chính chủ". "Các số máy này sẽ được chuyển tới nhà mạng để chặn khóa một chiều và yêu cầu chuẩn hóa lại thông tin", đại diện Cục Viễn thông cho hay.

Hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ trên VNeID. Người sử dụng sẽ có khoảng 2 tuần để hoàn tất việc này. Sau ngày 15/6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin.

Phó cục trưởng Viễn thông - Nguyễn Anh Cương, tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 1/6. Ảnh: Trọng Đạt

Việc xác nhận SIM chính chủ là bước tiếp theo sau giai đoạn "làm sạch dữ liệu" năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đã đối soát thông tin giấy tờ của cả trăm triệu thuê bao di động, từ đây phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ. So với giai đoạn trước, cách làm hiện nay có sự thay đổi, với trọng tâm là trao cho người dân quyền chủ động hơn trong việc kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao.

Theo đại diện cơ quan quản lý, mục tiêu của Thông tư 08 là xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao "sạch", minh bạch, qua đó bảo vệ quyền lợi người dùng và góp phần phòng chống các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến SIM điện thoại.

Thẻ SIM của 2 nhà mạng di động. Ảnh: Trọng Đạt

Thông tư 08, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3, nhằm siết quản lý SIM không chính chủ. Thông tư có hai điểm mới đáng chú ý: cho phép người dùng chủ động xác nhận số điện thoại đang sử dụng thông qua ứng dụng VNeID (từ 15/4); và yêu cầu xác thực lại khuôn mặt khi thực hiện đổi SIM sang thiết bị mới (từ 15/6).

Quy định mới về xác thực thông tin thuê bao được triển khai trong bối cảnh tình trạng SIM không chính chủ được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo.

Trước đó, để xử lý tình trạng SIM rác, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp như Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024, yêu cầu thông tin thuê bao phải trùng khớp với dữ liệu dân cư, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và người sử dụng. Thông tư 08 là bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực.