iPhone Air 2 đích thực là lựa chọn đáng tiền cho người tiết kiệm

Dù từng xuất hiện những đồn đoán cho rằng dòng iPhone Air không đạt kỳ vọng và có thể bị khai tử, các thông tin mới cho thấy Apple vẫn tiếp tục đầu tư vào sản phẩm này. Nhiều nguồn tin cho biết, iPhone Air 2 đang được phát triển và có thể ra mắt trong nửa đầu năm 2027.

Theo các báo cáo gần đây, iPhone Air được đánh giá có doanh số khả quan hơn mẫu iPhone 16 Plus mà nó thay thế trong danh mục sản phẩm. Điều này cho thấy chiến lược phát triển một chiếc iPhone siêu mỏng vẫn nhận được sự quan tâm từ người dùng và Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết bị ở thế hệ tiếp theo.

iPhone Air.

Một trong những nâng cấp được kỳ vọng nhất là hệ thống tản nhiệt. Trong quá trình sử dụng thông thường, iPhone Air vẫn đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày với hiệu năng nhanh và thời lượng pin đủ dùng trong cả ngày. Tuy nhiên, khi xử lý các công việc nặng như xuất video hay chơi game trong thời gian dài, phần trên của máy – nơi đặt bộ xử lý nóng lên đáng kể.

Để khắc phục điều này, nhiều ý kiến cho rằng Apple nên trang bị buồng tản nhiệt hơi (vapor chamber) giống như trên các mẫu iPhone Pro. Giải pháp này không chỉ giúp duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà còn có thể mở đường cho nhiều tính năng xử lý hình ảnh và video cao cấp hơn. Một số nhận định cho rằng việc iPhone Air thiếu chế độ Cinematic Mode có thể liên quan đến giới hạn về khả năng tản nhiệt của thiết bị.

Bên cạnh hiệu năng, hệ thống loa cũng cần cải thiện. Hiện tại, iPhone Air sử dụng loa đơn ở phía trên thân máy. Thiết kế này có ưu điểm là ít bị che khi cầm điện thoại, đặc biệt ở chế độ dọc. Tuy nhiên, khi xem video theo chiều ngang hoặc giải trí đa phương tiện, loa đơn không thể mang lại hiệu ứng âm thanh nổi như trên các mẫu iPhone khác.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, việc bổ sung loa thứ hai được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm xem phim, chơi game và nghe nhạc, đặc biệt đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại để giải trí khi di chuyển.

Thay đổi thứ ba được nhắc đến nhiều nhất là bổ sung camera thứ hai. Thay vì chỉ nhằm mở rộng góc chụp, camera phụ còn có thể giúp iPhone Air hỗ trợ quay và chụp nội dung không gian (spatial content) – định dạng dành cho hệ sinh thái Apple Vision Pro.

Để ghi lại hình ảnh và video không gian, thiết bị cần sử dụng hai camera nhằm tạo hiệu ứng lập thể. Đây là tính năng mà iPhone Air hiện chưa thể hỗ trợ do chỉ có một camera sau. Nếu Apple bổ sung camera thứ hai trên iPhone Air 2, người dùng sẽ có thêm lựa chọn lưu giữ ảnh và video tương thích với Vision Pro mà không cần chuyển sang các mẫu Pro cao cấp hơn.

Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ bố trí cụm camera này như thế nào trên thân máy siêu mỏng. Một số dự đoán cho rằng hãng có thể sử dụng cảm biến hình vuông tương tự camera trước trên dòng iPhone 17 hoặc thiết kế lại cụm camera để giữ được độ mỏng đặc trưng của sản phẩm.

Về thời điểm ra mắt, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ áp dụng chiến lược phát hành theo hai giai đoạn đối với dòng iPhone 18. Trong đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập dự kiến được giới thiệu vào mùa thu năm 2026. Đến nửa đầu năm 2027, Apple mới ra mắt iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2.

Nếu các tin đồn trở thành hiện thực, iPhone Air 2 sẽ không chỉ giữ lợi thế về thiết kế siêu mỏng mà còn được cải thiện ở nhiều khía cạnh quan trọng như khả năng tản nhiệt, trải nghiệm âm thanh và tính linh hoạt của hệ thống camera, trở nên hấp dẫn hơn với nhiều nhóm người dùng.