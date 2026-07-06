Bí ẩn nhà khoa học hạt nhân biến mất: Vì dịch chuyển tức thời?

Vụ mất tích của ông Anthony Chavez, 78 tuổi, cựu nhân viên Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL) của Mỹ, đang làm dấy lên những giả thuyết lạnh sống lưng về công nghệ tiên tiến chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

Theo đó, ông Chavez rời khỏi nhà vào ngày 4/5/2025 và hoàn toàn bặt vô âm tín kể từ đó. Dù trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, ông chỉ làm kỹ thuật viên hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), một báo cáo bùng nổ từ cảnh sát cho thấy ông có thể nắm giữ vai trò quan trọng hơn thế.

Ông Anthony Chavez nghi mất tích vì sự việc liên quan UFO, dịch chuyển tức thời.

Bí ẩn cựu nhân viên phòng thí nghiệm hạt nhân biến mất: Dấu vết công nghệ UFO và dịch chuyển tức thời?

Theo các nguồn tin báo chí, ông Chavez được cho là có mối liên hệ mật thiết với một dự án vật lý lượng tử bí mật nghiên cứu về việc vật chất tồn tại ở hai nơi cùng một lúc. Cụ thể, một người bạn khai với cảnh sát rằng ông đã hỗ trợ một nhà vật lý giấu tên nghiên cứu về hiện tượng trạng thái chồng chất lượng tử, vốn là nền tảng của máy tính lượng tử và công nghệ dịch chuyển tức thời. Giới chuyên gia nhận định các thí nghiệm lượng tử này đòi hỏi điều kiện làm lạnh cực hạn xuống tới mức -273,14 độ C, môi trường khiến năng lực chuyên môn về HVAC của ông trở nên đặc biệt quan trọng.

Vụ biến mất này chứa đựng hàng loạt chi tiết bất thường khi ông Chavez bỏ lại toàn bộ xe cộ, ví tiền, chìa khóa, thuốc lá và giấy tờ tùy thân ở nhà. Dù là người đam mê đi bộ đường dài, ông lại không mặc trang phục phù hợp cho việc này và hoàn toàn không mang theo phương tiện liên lạc. Do ông không sở hữu điện thoại di động, các điều tra viên lâm vào ngõ cụt khi không thể lần theo bất kỳ dấu vết kỹ thuật số nào.

Cựu quan chức FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) Chris Swecker đã đưa ra lời cảnh báo đáng sợ rằng đây có thể là một chiến dịch gián điệp nhắm vào các nhân vật nắm giữ thông tin nhạy cảm. Ông Swecker lưu ý rằng các cơ quan tình báo nước ngoài từ lâu đã nhắm vào các nhà khoa học Mỹ, thậm chí từng có trường hợp các nhà khoa học hạt nhân bị ám sát. Đáng chú ý, đây dường như là một chuỗi hệ thống đáng ngờ khi Chavez không phải là nạn nhân duy nhất chịu số phận kỳ lạ này.

Hình minh họa.

Chỉ vài tuần sau đó, một nhân viên khác của LANL là Melissa Casias cũng biến mất và sau đó được phát hiện đã tử vong trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn. Cùng thời điểm, tướng không quân đã nghỉ hưu William Neil McCasland, người liên quan đến các chương trình hạt nhân và sinh vật ngoài hành tinh (UFO), cũng biến mất không dấu vết. Chính vì chuỗi trùng hợp quá kỳ quái này, cựu quan chức FBI nhận định có đủ dấu hiệu để cơ quan này cần phải chính thức vào cuộc điều tra.