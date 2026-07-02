Samsung chính thức "nhá hàng" Galaxy Z Fold 8

Mới đây, Samsung đã bất ngờ xóa sạch tài khoản Instagram của mình. Giờ đây, hãng đã chính thức khởi động một chiến dịch mới - được dự đoán là dành cho dòng sản phẩm Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt. Theo hình ảnh trong đoạn teaser, đây là một sản phẩm được thiết kế lại, là phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold 7 năm ngoái.

Tài khoản Instagram của Samsung trống trơn.

Toàn bộ chiến dịch được xây dựng để thu hút sự tham gia của cộng đồng. Samsung đang bỏ qua các thông số kỹ thuật và tính năng, thay vào đó tập trung vào các hình dạng và manh mối trực quan lặp đi lặp lại, khiến người hâm mộ tò mò.

Hình ảnh "nhá hàng" về Galaxy Z Fold 8.

Các đoạn video được đăng tải trên tài khoản Instagram @SamsungMobile và @SamsungMobileUSA nhưng chưa có xác nhận nào về thiết bị cụ thể mà chúng đang hướng tới.

Theo đoạn video teaser, hình ảnh số "8" uốn lượn nổi bật kết hợp với cụm từ "new shape" - "hình dạng mới" phù hợp với những lời bàn tán về thiết kế của Galaxy Z Fold 8.

Hình ảnh "nhá hàng" về Galaxy Z Fold 8.

Nếu đây là dòng Galaxy Z Fold, thiết kế mới của Samsung sẽ phải cạnh tranh với hai "đối thủ": Pixel 10 Pro Fold của Google và iPhone màn hình gập được đồn đoán của Apple, cả hai đều đang theo đuổi thiết kế màn hình rộng hơn tương tự.

Sự thay đổi về hình dạng màn hình gập sẽ là bước đột phá lớn nhất về mặt hình ảnh của Samsung kể từ Galaxy Z Fold đời đầu.

Galaxy Z Fold 8 sẽ được công bố vào tháng này.

Các tin đồn cho thấy, sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, những người đang sở hữu Galaxy Z Fold 7 có lẽ không cần quá gấp gáp vì Galaxy Z Fold 8 sẽ chỉ là một thiết kế mới - không mang tính đột phá. Galaxy Z Fold 8 sẽ phù hợp với những người dùng Galaxy Z từ 2 - 3 năm trước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng Galaxy Z mới trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.