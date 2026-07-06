World Cup 2026: Dân mạng "thở không nổi" khi xem trận cầu "điên rồ" giữa tuyển Anh và Mexico

Trận đấu giữa Mexico và tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những bàn thắng liên tiếp, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi đến hai quả phạt đền và màn ép sân nghẹt thở ở cuối trận, cuộc đối đầu khép lại với chiến thắng 3 - 2 dành cho "Tam sư", đồng thời khiến mạng xã hội ngập tràn bình luận của người hâm mộ.

Hình ảnh Harry Kane và Jude Bellingham tận hưởng niềm vui chiến thắng được dân mạng chia sẻ, kèm kết quả trận đấu.

Và giọt nước mắt của các cầu thủ nước chủ nhà Mexico.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều CĐV thừa nhận họ "thở không nổi" vì diễn biến quá căng thẳng. Chỉ trong hơn 90 phút, trận đấu đã chứng kiến Jude Bellingham lập cú đúp, Mexico rút ngắn tỷ số, Jarell Quansah nhận thẻ đỏ, Harry Kane ghi bàn từ chấm 11m rồi lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho đối thủ. Tất cả tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cho đến những phút cuối.

Trên Facebook, tài khoản Lâm Chí Thiện hài hước bình luận: "Trận cầu xem để luyện tập cho phổi... 1 phút chắc thở có 20 giây". Chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng chục lượt thích vì nói đúng cảm giác của nhiều người xem.

Nhiều cổ động viên cho rằng đây là trận đấu "đủ combo" của bóng đá hiện đại. Facebooker Hoàng Phúc viết: "Xem chưa kịp hoàn hồn sau hai bàn của Bellingham thì Mexico gỡ, sang hiệp hai lại thẻ đỏ, rồi hai quả penalty. Kịch bản như phim hành động".

Một số ý kiến còn đùa rằng trọng tài "làm việc không ngơi tay" vì liên tục phải rút thẻ và chỉ tay vào chấm phạt đền. "Trận này VAR chắc làm việc hết công suất", tài khoản Minh Đức bình luận.

Bên cạnh sự hồi hộp, không ít người dành lời khen cho bản lĩnh của tuyển Anh khi thi đấu với 10 người trong phần lớn hiệp hai nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng. Facebooker Nguyễn Văn Dũng nhận xét: "Tuyển Anh xứng đáng chiến thắng, các cầu thủ đá thông minh hơn".

Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Mexico. Hình ảnh các cầu thủ chủ nhà ôm nhau bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc khiến nhiều người xúc động. "Mexico đã chiến đấu đến giây cuối cùng, chỉ thiếu một chút may mắn để kéo trận đấu vào hiệp phụ", một tài khoản chia sẻ.

Dù kết quả cuối cùng gọi tên tuyển Anh, điều được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất vẫn là nhịp độ "điên rồ" của trận đấu. Với một thẻ đỏ, hai quả phạt đền, năm bàn thắng cùng hàng loạt tình huống tranh chấp quyết liệt, nhiều người nhận định đây xứng đáng là một trong những trận cầu kịch tính nhất kể từ khi World Cup 2026 bước vào vòng đấu loại trực tiếp.