Galaxy Z Fold 8 Ultra lộ nâng cấp đáng tiền: Camera đã bắt kịp flagship cao cấp

Samsung đang tích cực phát triển các mẫu điện thoại gập tiếp theo, dự kiến bao gồm ba model: Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8. Một báo cáo mới từ Hàn Quốc đã tiết lộ thông tin chi tiết về hệ thống camera của model Ultra, theo Gizmochina.

Nguồn tin tiết lộ Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ nâng cấp camera góc siêu rộng từ 12MP lên cảm biến 50MP, hứa hẹn mang lại hình ảnh sắc nét hơn, cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tăng cường tính linh hoạt khi chụp ảnh góc rộng.

Hệ thống camera của mẫu điện thoại này sẽ bao gồm cảm biến chính 200MP và máy ảnh tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Sự kết hợp này cho thấy Samsung đang hướng tới một hệ thống camera cân bằng và mạnh mẽ hơn cho dòng Z Fold.

Đối với Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn, được cho là có thiết lập camera kép phía sau với cảm biến chính 50MP và máy ảnh siêu rộng 50MP. Trong khi đó, Z Flip 8 dường như không có nhiều thay đổi về camera, vẫn giữ nguyên cấu hình camera chính 50MP và siêu rộng 12MP như trước.

Những cải tiến về camera này phù hợp với xu hướng phát triển của các thiết bị gập của Samsung, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Theo các thông tin rò rỉ, các điện thoại này sẽ đi kèm với bản lề gập tốt hơn, màn hình ít nếp gấp hơn và hiệu năng được cải thiện.

Đặc biệt, Z Fold 8 Ultra đang dần trở thành mẫu điện thoại mạnh mẽ nhất trong dòng sản phẩm điện thoại gập thế hệ thứ 8 của Samsung, với màn hình lớn nhất, pin dung lượng cao nhất và phần cứng camera tốt nhất.

Tuy nhiên, các thông tin này vẫn chỉ dựa trên rò rỉ từ chuỗi cung ứng và chưa được Samsung chính thức xác nhận. Công ty dự kiến sẽ công bố toàn bộ dòng Z Fold 8 tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22/7/2026. Nếu các báo cáo là chính xác, việc nâng cấp camera siêu rộng lên 50MP trên phiên bản Ultra có thể là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trong năm nay, giúp mẫu điện thoại gập cạnh tranh hơn với các flagship truyền thống.