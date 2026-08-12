Galaxy S26 FE lộ thông số, điểm yếu lớn nhất vẫn chưa được khắc phục

Samsung hiện đang tận hưởng thành công của mẫu điện thoại Galaxy Z Fold8, nhưng hãng cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Galaxy S26 FE. Những hình ảnh được cho là chính thức của thiết bị đã xuất hiện, cùng với đó là nhiều thông số kỹ thuật bị rò rỉ.

Galaxy S26 FE sẽ ra mắt trong khoảng chưa đầy một tháng tới.

Theo thông tin từ WinFuture, dung lượng pin của Galaxy S26 FE sẽ là 4.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W và thời gian sử dụng lên đến 50 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, đây là một bước lùi so với mẫu Galaxy S25 FE năm ngoái, khi pin của mẫu mới chỉ có tuổi thọ 1.200 chu kỳ sạc, giảm gần một nửa so với 2.000 chu kỳ của phiên bản trước.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 FE sẽ giữ nguyên độ dày 7,4 mm và trọng lượng 193 gram, chỉ nhỉnh hơn một chút so với 190 gram của mẫu năm ngoái. Thiết bị này sẽ được trang bị chip Exynos 2500, đi kèm với 8 GB RAM và tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Màn hình 6,7 inch với độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1900 nits cũng sẽ được giữ nguyên.

Galaxy S26 FE dự kiến ​​sẽ có thiết kế camera mới.

Về camera, Galaxy S26 FE sẽ có ba camera ở mặt sau, bao gồm camera chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học, camera siêu rộng và camera tele 8 MP với khả năng zoom quang 3x. Camera selfie ở mặt trước sẽ có độ phân giải 12 MP. Thiết bị cũng được trang bị kết nối Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC và 2 khe cắm nano-SIM, hỗ trợ tối đa 2 eSIM, cùng xếp hạng IP68 về khả năng chống nước và bụi.

Mức giá khởi điểm của Galaxy S26 FE được dự đoán sẽ là 799 EUR tại châu Âu, và 699 USD tại Mỹ cho phiên bản 128 GB, tăng 50 USD so với năm ngoái. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về dung lượng lưu trữ và pin, nhưng Galaxy S26 FE vẫn được kỳ vọng sẽ là một thành viên xứng đáng trong dòng Galaxy S của Samsung. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 4/9 tới.