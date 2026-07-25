So kè Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy S26 Ultra

Samsung vừa mở rộng dòng smartphone màn hình gập khi lần đầu tiên giới thiệu đồng thời Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra. Trong đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra được định vị là mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp nhất của hãng với giá khởi điểm 52,99 triệu đồng, trong khi Galaxy S26 Ultra vẫn là flagship dạng thanh truyền thống, hướng đến người dùng ưu tiên camera và năng suất làm việc với giá từ 30,09 triệu đồng.

Dù sử dụng chung nhiều công nghệ cốt lõi, hai sản phẩm lại mang đến những trải nghiệm rất khác nhau.

So sánh về thiết kế

Galaxy Z Fold 8 Ultra là mẫu điện thoại màn hình gập mỏng nhất Samsung từng sản xuất.

Máy chỉ dày 4,1 mm khi mở hoàn toàn và 8,9 mm khi gập lại. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có độ dày 7,9 mm, mỏng hơn khi ở trạng thái sử dụng thông thường nhưng không thể mở rộng không gian hiển thị như dòng Fold.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy S26 Ultra.

Điểm đáng chú ý là Samsung đã giảm trọng lượng Galaxy Z Fold 8 Ultra xuống còn 215 g, gần tương đương mức 214 g của Galaxy S26 Ultra. Đây là cải tiến đáng kể.

Samsung cũng nâng cấp bản lề Flex Titanium, giúp thiết bị mở dễ dàng hơn đồng thời tăng độ bền của cơ cấu gập.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục không hỗ trợ S Pen trong khi Galaxy S26 Ultra vẫn tích hợp sẵn bút cảm ứng bên trong thân máy, phù hợp với người thường xuyên ghi chú, ký tài liệu hoặc chỉnh sửa nội dung.

Galaxy S26 Ultra đạt chuẩn IP68, có khả năng chống bụi hoàn toàn và chống nước. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra vẫn có khả năng chống nước nhưng chỉ ngăn được các hạt bụi có kích thước từ 1 mm trở lên.

Màn hình và hiệu năng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị nằm ở màn hình.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu màn hình chính OLED 8 inch với tỷ lệ gần vuông. Đây là kiểu hiển thị phù hợp cho đa nhiệm, mở đồng thời nhiều ứng dụng hoặc xử lý tài liệu trên màn hình lớn.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có màn hình bên trong siêu lớn.

Năm nay, Samsung nâng độ sáng cực đại của màn hình lên 3.000 nit và bổ sung lớp phủ chống phản chiếu, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Màn hình ngoài của máy vẫn có kích thước 6,5 inch nhưng không được trang bị lớp chống phản chiếu như màn hình chính.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng cực đại 2.600 nit. Đây vẫn là một trong những màn hình có khả năng hiển thị ngoài trời tốt nhất hiện nay nhờ lớp phủ chống chói đã được Samsung tối ưu từ trước.

Khi gập Galaxy Z Fold 8 Ultra lại, Galaxy S26 Ultra vẫn dày hơn.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm cuộn trang và chơi game mượt mà.

Về hiệu năng, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy S26 Ultra đều sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Đây là phiên bản được Qualcomm và Samsung tinh chỉnh riêng, có khả năng đạt xung nhịp tối đa 4,74 GHz.

Hai máy cũng có các tùy chọn bộ nhớ trong giống nhau, gồm: 256 GB, 512 GB và 1 TB, kết hợp RAM 12 GB hoặc 16 GB.

So sánh màn hình ngoài Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy S26 Ultra.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được cài sẵn hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9, bổ sung nhiều tính năng AI như Now Brief, Now Nudge và Gemini Intelligence, có khả năng thực hiện hơn 40 tác vụ giữa nhiều ứng dụng.

Galaxy S26 Ultra dự kiến cũng nhận bản cập nhật này trong thời gian tới. Cả hai đều được Samsung cam kết 7 năm cập nhật phần mềm và bảo mật, giúp kéo dài vòng đời thiết bị.

Camera và pin

Samsung tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa dòng Fold và Galaxy S Ultra về camera.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Khả năng nhiếp ảnh của Galaxy S26 Ultra (bên phải) ấn tượng hơn.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra sử dụng hệ thống tương tự nhưng bổ sung thêm camera tele 5x, cho phép đạt khả năng zoom tối đa 100x.

Cả hai đều hỗ trợ ProVisual Engine, chuẩn mã hóa video APV, quay video với LUT điện ảnh ngay trên thiết bị và xử lý màu trực tiếp sau khi ghi hình.

Galaxy Z Fold 8 Ultra là smartphone Samsung đầu tiên sử dụng pin silicon-carbon, dung lượng 5.000 mAh. Công nghệ này giúp tăng mật độ năng lượng, cho phép tích hợp viên pin lớn hơn trong thân máy rất mỏng. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng pin Li-ion 5.000 mAh truyền thống.

Galaxy Z Fold 8 Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây 45 W và sạc không dây 20 W. Mặt khác, Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây 60 W và sạc không dây 15 W.

Galaxy Z Fold 8 Ultra không đi kèm bút S Pen.

Theo các thông số hiện có, chênh lệch thời gian sạc thực tế giữa hai thiết bị được dự đoán không quá lớn.

Một điểm chung là cả Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy S26 Ultra đều không tích hợp nam châm Qi2 bên trong thân máy. Người dùng muốn sử dụng phụ kiện từ tính theo chuẩn Qi2 sẽ cần thêm ốp lưng có vòng nam châm tương thích.

Tạm kết

Nhìn từ góc độ sử dụng, Galaxy S26 Ultra vẫn phù hợp hơn với người ưu tiên chụp ảnh, sử dụng bút S Pen và cần một chiếc smartphone có khả năng chống bụi, chống nước tốt.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng tới nhóm người dùng muốn có một thiết bị có màn hình lớn để làm việc đa nhiệm, xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc và trải nghiệm công nghệ màn hình gập mới nhất của Samsung. Tuy nhiên, họ sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn và một số đánh đổi về thiết kế.