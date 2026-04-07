Galaxy S26 FE xuất hiện trên Geekbench với chip Exynos 2500, chạy Android 17

Theo Gizmochina, Samsung đang phát triển một thành viên mới trong dòng sản phẩm Galaxy S26, dự kiến mang tên Galaxy S26 FE. Mới đây, chiếc điện thoại thông minh này đã được phát hiện trên trang web đo hiệu năng Geekbench, qua đó xác nhận một vài thông số kỹ thuật quan trọng.

Trước đó, Galaxy S26 FE đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu GSMA với số model “SM-S741B/DS”. Thông qua danh sách trên Geekbench, chúng ta có thêm thông tin về cấu hình của thiết bị. Cụ thể, Galaxy S26 FE đang được thử nghiệm với bộ xử lý 10 nhân, bao gồm một lõi chính hoạt động ở xung nhịp 3.3 GHz, hai lõi tốc độ 2.75 GHz, năm lõi tốc độ 2.36 GHz và hai lõi tiết kiệm năng lượng với tốc độ 1.80 GHz.

Ngoài ra, mã nguồn cũng cho thấy thiết bị được trang bị GPU Xclipse 950 của Samsung, cho thấy Galaxy S26 FE sẽ sử dụng chip Exynos 2500. Thiết bị này cũng chạy trên hệ điều hành Android 17 và có RAM 8GB.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả thử nghiệm này được thực hiện trên phiên bản Geekbench 6.2.2, trong khi phiên bản mới nhất hiện nay là 6.6.0. Khi so sánh với các bài test gần đây của Galaxy Z Flip7 (cũng sử dụng Exynos 2500 nhưng chạy Android 16), điểm số đa lõi của S26 FE có phần nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, sự chênh lệch này có thể do khác biệt về phiên bản phần mềm và điều kiện thử nghiệm, vì vậy chưa thể kết luận chính xác về hiệu năng thực tế.

Trước đó, đã có tin đồn rằng Galaxy S26 FE sẽ được trang bị chip Exynos 2600, do đó việc xuất hiện Exynos 2500 ở thời điểm này có thể khiến một số người dùng cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, mọi thứ vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.