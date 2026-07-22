Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 sắp trình làng

Dự kiến, ngay trong tuần này, Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Watch 9 cùng Galaxy Watch Ultra 2.

Hình ảnh tin đồn của Galaxy S25 FE.

Ngoài ra, theo nguồn tin Android Authority, hãng cũng sẽ trình làng thêm Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 trong tương lai gần. Danh sách này bao gồm các thiết bị được dùng thử miễn phí tài khoản Google AI trả phí khi kích hoạt, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8. Mặc dù sự xuất hiện của Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 không xác nhận ngày ra mắt chính thức nhưng đó là dấu hiệu chắc chắn rằng chúng sẽ ra mắt trong những tháng tới.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, dòng Galaxy S25 FE và Galaxy Tab S11 đã được công bố.

Cách đây không lâu, những hình ảnh render của Galaxy Tab S12 Ultra cho thấy chúng giống hệt Galaxy Tab S11 Ultra và tất cả các phiên bản tiền nhiệm kể từ Galaxy Tab S8 Ultra.

Ảnh render của Galaxy Tab S12 Ultra.

Thông tin về chiếc Galaxy S26 FE cũng đã bị rò rỉ, cho thấy thiết kế được làm mới, có giá bán rẻ nhất trong dòng Galaxy S26. Thiết bị sẽ có cụm camera tương tự ở mặt sau thay vì các camera tách rời trên Galaxy S25 FE.

Điện thoại dự kiến ​​sẽ trang bị chip Exynos 2500 của năm ngoái, RAM 8GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB cùng với viên pin dung lượng 5.000 mAh. Ngoài ra, máy cũng có thể hỗ trợ sạc không dây lên đến 25W.