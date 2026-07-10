Điều tồi tệ nhất trên iPhone 18 Pro ngày càng hiện hữu

Người dùng có ý định nâng cấp lên dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ phải chuẩn bị ngân sách lớn hơn dự kiến khi nhiều nguồn tin trong ngành cho thấy khả năng Apple tăng giá bán đối với các mẫu iPhone cao cấp đang ngày càng rõ ràng khi chi phí sản xuất tiếp tục leo thang.

Theo Digital Trends, những đồn đoán về việc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tăng giá thêm khoảng 300 USD không còn là kịch bản khó xảy ra. Nguyên nhân chính được cho là xuất phát từ áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ DRAM và NAND, vốn đang tăng mạnh do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Không chỉ Apple, nhiều nhà sản xuất điện thoại khác cũng được cho là đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng tăng giá chip nhớ. Các nhà cung cấp lớn như Samsung, SK hynix và Micron ưu tiên năng lực sản xuất cho các sản phẩm phục vụ AI, khiến nguồn cung chip nhớ dành cho smartphone trở nên khan hiếm hơn.

Trước áp lực này, Apple được cho là đang tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới, trong đó có hãng sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT). Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết việc thử nghiệm mới chỉ hướng đến một số mẫu iPhone dành cho thị trường Trung Quốc và chưa có dấu hiệu sẽ được triển khai trên quy mô toàn cầu.

Ngoài bộ nhớ, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu hàng loạt nâng cấp phần cứng, bao gồm chip xử lý thế hệ mới, camera cải tiến và nhiều tính năng AI yêu cầu dung lượng RAM lớn hơn. Những thay đổi này đều có thể góp phần làm tăng chi phí sản xuất mỗi thiết bị.

Apple vốn nhiều năm duy trì mức giá tương đối ổn định cho các mẫu iPhone cao cấp, ngay cả khi liên tục bổ sung công nghệ mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng và chuỗi cung ứng chịu nhiều biến động, giới phân tích cho rằng hãng sẽ khó tiếp tục hấp thụ toàn bộ phần chi phí phát sinh như trước.

Dù vậy, mức tăng 300 USD hiện vẫn chỉ là dự báo từ các nhà phân tích và chưa được Apple xác nhận. Hãng thường công bố giá bán chính thức khi ra mắt sản phẩm vào tháng 9 hằng năm.

Nếu dự báo trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ trở thành một trong những thế hệ iPhone có mức tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Điều này cũng có thể khiến người dùng cân nhắc lâu hơn trước khi nâng cấp, nhất là trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đang cạnh tranh quyết liệt với nhiều lựa chọn có cấu hình tương đương nhưng giá bán thấp hơn.