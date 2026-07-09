iPhone 18 Pro sẽ có thay đổi cực lớn về thiết kế

Các nguồn tin rò rỉ mới tiếp tục hé lộ thêm chi tiết về dòng iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Thay vì theo đuổi thiết kế ngày càng mỏng nhẹ như nhiều nhà sản xuất smartphone khác, Apple sẽ chấp nhận tăng đáng kể độ dày của 2 sản phẩm để tích hợp các linh kiện mới, đặc biệt là hệ thống camera và viên pin dung lượng lớn hơn.

Theo một báo cáo mới từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu độ dày từ 9,9 - 10,9 mm. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là "bước nhảy" đáng kể so với 8,75 mm trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Trước đó, dòng iPhone 16 Pro chỉ dày 8,25 mm.

iPhone 18 Pro sẽ dày hơn bản tiền nhiệm.

Hiện Apple chưa xác nhận kích thước chính thức nhưng các tin đồn đều cho thấy hãng không còn đặt ưu tiên tuyệt đối vào việc làm mỏng dòng Pro. Thay vào đó, thiết kế dày hơn được xem là giải pháp để tích hợp nhiều nâng cấp phần cứng hơn cho nhóm người dùng cao cấp.

Lý do lớn nhất đến từ hệ thống camera mới. Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ lần đầu tiên trang bị khẩu độ thay đổi (variable aperture) trên camera chính của iPhone 18 Pro.

Khác với các thế hệ trước sử dụng khẩu độ cố định, hệ thống mới cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh và chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Công nghệ này từng xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp nhưng vẫn chưa có mặt trên iPhone.

Việc bổ sung cơ cấu khẩu độ cơ học khiến cụm camera cần nhiều không gian hơn, là một trong những nguyên nhân khiến thân máy phải dày lên.

iPhone 18 Pro sẽ sở hữu viên pin 4.288 mAh.

Không chỉ camera, Apple cũng sẽ nâng cấp dung lượng pin trên cả hai phiên bản Pro.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu viên pin 4.288 mAh, tăng nhẹ so với mức 4.252 mAh của iPhone 17 Pro.

Đáng chú ý hơn là iPhone 18 Pro Max với dung lượng pin dự kiến 5.567 mAh, to hơn đáng kể so với pin 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Con số này cũng vượt mức 5.000 mAh của Samsung Galaxy S26 Ultra, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài hơn nếu kết hợp với các tối ưu về phần cứng và phần mềm.

Bên cạnh pin và camera, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu thêm nhiều thay đổi đáng chú ý.

Một trong số đó là khu vực Dynamic Island nhỏ hơn nhờ một phần hệ thống Face ID được chuyển xuống dưới màn hình. Dù camera trước vẫn sử dụng thiết kế "đục lỗ", diện tích phần khuyết trên màn hình sẽ được thu gọn đáng kể.

Dòng iPhone 18 Pro cũng sẽ trở thành những chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, cải thiện hiệu năng và hiệu quả năng lượng so với thế hệ trước.

iPhone 17 Pro màu cam.

Ngoài ra, Apple sẽ tinh chỉnh thiết kế mặt lưng kính để màu sắc đồng bộ hơn với khung máy thay vì tạo cảm giác tách biệt như trên iPhone 17 Pro. Một trong những màu sắc được nhắc đến nhiều nhất là Dark Cherry tông đỏ sẫm - được dự đoán trở thành lựa chọn mới cho dòng Pro.

Một thay đổi khác cũng được nhiều người quan tâm là Apple có thể bắt đầu mở rộng sử dụng modem C2 do hãng tự phát triển, thay thế modem Qualcomm trên một số phiên bản tùy theo từng thị trường. Nếu đúng, đây sẽ là bước tiến mới trong chiến lược tự chủ linh kiện của Apple.