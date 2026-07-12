3 lợi ích không ngờ từ trọng lượng lớn của iPhone 18 Pro Max

Theo nguồn tin quen thuộc - Ice Universe, iPhone 18 Pro Max dự kiến có độ dày khoảng 9 mm, tăng 0,25 mm so với iPhone 17 Pro Max, đồng thời nặng hơn khoảng 7 gram. Nếu thông tin này chính xác, đây có thể trở thành mẫu iPhone nặng nhất mà Apple từng phát hành.

Viên pin lớn hơn

Nguyên nhân lớn nhất là do Apple sẽ trang bị viên pin dung lượng lớn hơn cho iPhone 18 Pro Max. Các hồ sơ đăng ký đã xuất hiện cho thấy phiên bản dành cho thị trường Mỹ có thể sử dụng pin 5.567 mAh, phiên bản dành cho Trung Quốc sở hữu pin 5.391 mAh.

iPhone 17 Pro Max.

So với thế hệ trước, dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max sẽ tăng khoảng 500 mAh, tương đương mức tăng gần 9,87%. Đây là bước nâng cấp đáng kể và là một trong những yếu tố được người dùng smartphone quan tâm nhất.

Dung lượng pin lớn hơn đồng nghĩa thiết bị có thể hoạt động lâu hơn sau mỗi lần sạc. Dù thời lượng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tối ưu của chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm nhưng giới quan sát kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ vượt thành tích 18 giờ 42 phút trong bài kiểm tra pin của iPhone 17 Pro Max.

Độ dày và trọng lượng của các dòng iPhone Pro Max.

Tuy nhiên, ngay cả với mức nâng cấp này, iPhone 18 Pro Max vẫn còn khoảng cách khá xa so với một số smartphone Android có thời lượng pin nổi bật. Chẳng hạn, OnePlus 15 từng ghi nhận thời gian hoạt động lên tới 25 giờ 13 phút trong cùng bài kiểm tra.

Hệ thống tản nhiệt mới

Theo các tin đồn, Apple sẽ lần đầu tiên trang bị buồng hơi (vapor chamber) trên dòng iPhone 18 Pro Max. Hệ thống này sử dụng khung thép không gỉ, nặng hơn nhưng có khả năng dẫn nhiệt và phân tán nhiệt hiệu quả hơn khung titan.

Ảnh minh họa.

Buồng hơi là công nghệ đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android cao cấp trong những năm gần đây. Hệ thống này giúp truyền nhiệt từ bộ xử lý sang toàn bộ bề mặt thiết bị, giảm hiện tượng quá nóng khi chơi game, chỉnh sửa video hoặc xử lý các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao trong thời gian dài.

Nếu được trang bị trên iPhone 18 Pro Max, đây sẽ là lần đầu Apple áp dụng giải pháp làm mát này cho iPhone, hứa hẹn giúp chip A20 Pro duy trì hiệu năng ổn định hơn thay vì phải giảm xung nhịp khi nhiệt độ tăng cao.

Ngoài hiệu năng, việc kiểm soát nhiệt tốt hơn cũng có thể góp phần bảo vệ tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Vật liệu cấu tạo

Trong vài năm gần đây, Apple đã liên tục thay đổi vật liệu khung máy. iPhone 14 Pro Max từng là mẫu iPhone nặng nhất với khoảng 240 gram, sử dụng khung thép không gỉ. Sang iPhone 15 Pro Max, hãng chuyển sang khung titan, giúp giảm đáng kể trọng lượng.

Đến iPhone 17 Pro Max, Apple tiếp tục chuyển sang hợp kim nhôm nhằm giảm trọng lượng tổng thể. Tuy nhiên, các thay đổi bên trong cùng kích thước thiết bị lớn hơn khiến trọng lượng vẫn tăng trở lại.

Ảnh minh họa.

Các nguồn tin cho rằng, Apple có thể tiếp tục sử dụng nhôm cho phần khung ngoài của iPhone 18 Pro Max nhằm hạn chế việc trọng lượng tăng quá nhiều do viên pin lớn và hệ thống tản nhiệt mới.

Đáng chú ý, Apple vẫn chưa áp dụng pin silicon-carbon, công nghệ đang được nhiều hãng smartphone Android sử dụng. Loại pin này có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tăng dung lượng mà không cần mở rộng kích thước vật lý của viên pin. Nhờ đó, nhiều smartphone Android hiện nay vẫn duy trì thiết kế mỏng nhưng sở hữu pin dung lượng rất lớn. Việc Apple chưa chuyển sang công nghệ này khiến hãng phải đánh đổi giữa thời lượng pin và độ mỏng của thiết bị.

Ngoài những thay đổi về phần cứng, một câu hỏi khác cũng đang được quan tâm là giá bán.

Trong nhiều năm, Apple tương đối hạn chế việc tăng giá iPhone. Tuy nhiên, khi chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ tăng mạnh trên toàn cầu, nhiều dự báo cho rằng dòng iPhone 18 Pro có thể không còn duy trì mức giá như các thế hệ trước.

Hiện toàn bộ thông tin về thiết kế và cấu hình của iPhone 18 Pro Max vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ. Nếu những dự đoán trở thành hiện thực, Apple có thể phải chấp nhận đánh đổi một thiết bị dày và nặng hơn để mang lại 3 lợi ích mà nhiều người dùng quan tâm nhất: thời lượng pin dài hơn, khả năng duy trì hiệu năng tốt hơn và hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn.