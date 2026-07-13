Nhiều người dùng máy giặt nhiều năm nhưng chưa từng chọn chế độ này

Nếu không được bảo trì đúng cách, máy giặt có thể tích tụ cặn vôi, cặn bột giặt và vi khuẩn theo thời gian, dẫn đến việc quần áo không chỉ không được làm sạch mà còn có mùi hôi khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng chế độ giặt lồng không tải, hay còn gọi là chế độ khử trùng hoặc tự làm sạch, tùy thuộc vào thương hiệu máy giặt.

Chế độ vệ sinh hàng tháng là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả giặt tối ưu.

Theo các chuyên gia, chế độ này nên được thực hiện mỗi tháng một lần, không có quần áo bên trong. Nhiệt độ tối thiểu khuyến nghị là 60 độ C, nhưng tốt nhất là 90 độ C vì đây là mức nhiệt đủ để tiêu diệt nấm và vi khuẩn phát triển trong máy.

Để giữ cho máy giặt luôn sạch sẽ và không có mùi khó chịu, người dùng cần chú ý đến một số điểm quan trọng. Gioăng cửa là nơi dễ bị tích tụ nước đọng và nấm mốc, vì vậy việc lau chùi bằng khăn ẩm thấm giấm trắng hoặc hỗn hợp baking soda pha loãng với nước mỗi tuần sẽ giúp cải thiện tình hình. Tuy nhiên, ít người thực hiện điều này.

Bên cạnh đó, bộ lọc cặn cũng là một bộ phận thường bị lãng quên. Nằm ở đáy máy và được bảo vệ bởi một nắp nhỏ, bộ lọc này có thể tích tụ bụi bẩn và các vật thể rơi ra từ quần áo. Khi bị tắc nghẽn, máy sẽ không thoát nước đúng cách và có thể hoạt động không bình thường. Do đó, người dùng nên vệ sinh bộ lọc này hai tháng một lần.

Trong chương trình vệ sinh hàng tháng, không nên cho bột giặt vào ngăn chứa. Thay vào đó, hãy đổ nửa cốc giấm trắng trực tiếp vào lồng giặt và để chương trình chạy đến hết. Nếu muốn, người dùng cũng có thể sử dụng viên tẩy rửa máy giặt chuyên dụng, chúng cũng có hiệu quả tương tự.

Cuối cùng, sau khi chương trình giặt kết thúc, hãy để cửa máy giặt hơi hé mở để lồng giặt khô hoàn toàn. Việc đóng cửa ngay sau mỗi lần giặt khi máy vẫn còn ẩm bên trong là nguyên nhân chính gây ra mùi ẩm mốc, ngay cả ở những máy giặt tương đối mới.