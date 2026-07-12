Nút bấm trên điều khiển điều hòa giúp giảm hóa đơn điện mùa hè

Khi mùa hè đến, điều hòa trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong việc chống lại cái nóng gay gắt. Với việc nhiều vùng miền tại Việt Nam đang trải qua những đợt nắng nóng cực điểm, việc sử dụng thiết bị này một cách hiệu quả là rất quan trọng.

Hãy khai thác đúng đắn nút bấm trên điều khiển điều hòa.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không nên diễn ra liên tục, vì thiết bị sẽ không hoạt động ngay lập tức. Việc thay đổi cài đặt liên tục có thể khiến máy nén hoạt động liên tục, dẫn đến tiêu tốn năng lượng không cần thiết.

Thay vào đó, người dùng nên chú ý đến một nút bấm đặc biệt trên điều khiển điều hòa, thường được gọi là chế độ Eco, Auto, AI Smart, Intelligent hoặc Energy Saving, tùy theo thương hiệu. Khi được kích hoạt, chế độ này sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tối ưu dựa trên điều kiện môi trường trong phòng.

Ý kiến từ một chuyên gia trong chương trình “Happy Old Age” cho biết, việc sử dụng chế độ này có thể giúp giảm hóa đơn tiền điện lên đến 40%. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào kiểu máy, khả năng cách nhiệt và thời gian sử dụng. Điều quan trọng là tránh đặt nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Khi điều hòa đạt đến nhiệt độ cài đặt, nó sẽ giảm tải và duy trì nhiệt độ đó với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.

Trước khi kích hoạt điều hòa, người dùng nên đóng rèm và cửa sổ để làm mát phòng trước. Trong những ngày nóng bức, hãy tránh sử dụng chế độ làm khô, vốn chỉ phù hợp cho những ngày nồm, thay vào đó hãy ưu tiên chế độ tiết kiệm năng lượng. Vào ban đêm, cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và kiểm tra chế độ phù hợp với điều hòa của gia đình vì một số nhà sản xuất có thể giới hạn công suất hoặc sử dụng cảm biến độ ẩm.

Cuối cùng, không có nhiệt độ lý tưởng cho tất cả mọi người, điều quan trọng là để điều hòa hoạt động một cách tự nhiên mà không bị quá tải.