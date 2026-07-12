Các chuyên gia chỉ ra sai lầm phổ biến nhất của người dùng điều hòa

Với việc nhiều khu vực ở Việt Nam đang phải đối mặt với đợt nắng nóng cực độ kéo dài, việc sử dụng điều hòa không khí đã trở thành thiết bị thiết yếu cho hầu hết các gia đình, với thời gian sử dụng hàng ngày đạt mức cao nhất trong năm.

Hãy để điều hòa tiếp tục hoạt động nếu bạn chỉ xác định ra ngoài trong vòng chưa đến 1 giờ.

Trước thói quen tắt điều hòa khi ra ngoài trong thời gian ngắn, các chuyên gia về thiết bị gia dụng khuyến cáo rằng nếu rằng nếu người dùng chỉ ra ngoài dưới 1 giờ, không cần thiết phải tắt máy. Lý do là mức tiêu thụ điện năng của máy nén điều hòa khi khởi động lại tương đương với mức tiêu thụ khi hoạt động ổn định trong khoảng 20 đến 30 phút. Thay vào đó, người dùng có thể tăng nhiệt độ cài đặt của điều hòa lên 1 đến 2°C để tiết kiệm điện năng mà vẫn giữ được không gian mát mẻ.

Ngoài ra, việc thông gió thường xuyên cũng rất quan trọng trong môi trường kín, nơi máy điều hòa hoạt động lâu dài. Sau khi máy hoạt động từ 2 đến 3 giờ, người dùng nên mở tất cả các cửa sổ trong khoảng vài phút để thông gió mà không cần tắt máy. Nếu không thể mở cửa hoàn toàn, người dùng có thể để hở một khe nhỏ ở cửa sổ để duy trì thông gió liên tục, giúp giảm thiểu sự tích tụ khí carbon dioxide (CO₂) và các chất ô nhiễm trong nhà.

Cần lưu ý rằng thuật ngữ “bệnh do điều hòa không khí” mà nhiều người thường nhắc đến không phải là thuật ngữ y học chính thức. Đây là cách gọi chung để mô tả các triệu chứng khó chịu xuất hiện sau khi tiếp xúc lâu dài với môi trường lạnh và kín do điều hòa không khí gây ra. Các triệu chứng này có thể bao gồm chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung, nghẹt mũi, chảy nước mũi, khô họng, ho, khô mắt và khô da. Trong trường hợp nặng, tình trạng này có thể dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý hô hấp sẵn có.