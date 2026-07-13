Trung Quốc lập kỷ lục với nhà máy điện mặt trời công suất 1GW, hoạt động cả ban đêm

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa chính thức vận hành thí điểm thương mại nhà máy điện mặt trời lai lớn nhất thế giới. Nhà máy này kết hợp giữa tấm pin mặt trời và hệ thống tập trung năng lượng mặt trời với thiết kế độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các giải pháp truyền thống.

Đây là nhà máy điện mặt trời lai lớn nhất thế giới hiện tại.

Tọa lạc gần thành phố Hami, thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nhà máy có tổng công suất 1 GW, bao gồm 900 MW từ nhà máy điện mặt trời thông thường và 100 MW từ hệ thống tập trung năng lượng mặt trời. Khu phức hợp này trải rộng trên diện tích khoảng 1.817 ha, với tổng vốn đầu tư ước tính lên tới 480 triệu USD. Việc vận hành thử nghiệm thương mại đã bắt đầu từ ngày 1/7/2026.

Hệ thống nhiệt của nhà máy được xây dựng bằng các gương phản xạ Fresnel tuyến tính, với khoảng 260.000 gương phẳng có tổng diện tích phản xạ lên tới 800.000 m². Các gương này tập trung bức xạ mặt trời vào các bộ thu cố định, nơi muối nóng chảy được nung nóng đến khoảng 550°C, vừa làm chất làm mát, vừa lưu trữ năng lượng. Nhiệt lượng này sẽ được chuyển sang nước để tạo ra hơi nước, từ đó vận hành tuabin hơi nước và máy phát điện. Thiết kế này cho phép nhà máy sản xuất tới 100 MW điện trong 8 giờ sau khi mặt trời lặn hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, các nhà phát triển đã chia mảng tập trung năng lượng mặt trời thành 46 mạch độc lập, cho phép bảo trì mà không làm gián đoạn toàn bộ nhà máy. Hệ thống tự động điều phối hoạt động của các thành phần quang điện và nhiệt, duy trì tần số lưới điện với độ chính xác cao.

Nhà máy đã kết nối với lưới điện lần đầu tiên vào ngày 18/9/2025, và phần nhiệt điện đã truyền tải khoảng 6,54 GWh điện năng vào lưới khu vực. Dự kiến, sản lượng hàng năm của toàn bộ tổ hợp sẽ đạt 2,07 TWh, đủ cung cấp điện cho khoảng 830.000 hộ gia đình. Riêng bộ tập trung năng lượng mặt trời dự kiến sẽ sản xuất hơn 145 GWh mỗi năm.

Với tổng công suất vượt qua tổ hợp lai Noor Energy 1 ở Dubai (950 MW), nhà máy mới của Trung Quốc đang giữ kỷ lục lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể sớm bị phá vỡ bởi một nhà máy điện mặt trời dạng tháp công suất 1,5 GW đang được xây dựng tại Trung Quốc. Tập đoàn Tam Hiệp cũng đang triển khai một dự án tập trung năng lượng mặt trời dạng tháp đôi, đã kết nối với lưới điện từ mùa thu năm 2025, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong tương lai.