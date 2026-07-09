iPhone 18 Pro Max vẫn tuyệt vời dù không có viên pin lớn

Apple luôn bị chỉ trích về thời lượng pin của iPhone. Ví dụ, iPhone 17 có viên pin 3.692 mAh, rất nhỏ so với các flagship của các thương hiệu Trung Quốc như OnePlus 15 có pin 7.300 mAh.

Mặc dù khả năng công ty tạo ra bước đột phá lớn và tích hợp những viên pin có dung lượng 6.000-7.000 mAh trong dòng iPhone 18 là rất thấp nhưng iPhone 18 Pro Max thực sự có thể hoạt động lâu như một chiếc điện thoại Android có pin 7.000 mAh.

Ảnh minh họa.

Một nguồn tin đáng tin cậy - Ice Universe, phiên bản eSIM và phiên bản không eSIM của iPhone 18 Pro Max sẽ có dung lượng pin lần lượt là 5.567 mAh và 5.391 mAh. Con số này khá bình thường khi so sánh với cả những điện thoại tầm trung của Trung Quốc như OnePlus Nord 6.

Tuy nhiên, nguồn tin này tin rằng nhờ hiệu năng của chip A20 Pro mới nhất, hệ điều hành iOS được tối ưu hóa và thiết kế tản nhiệt mới, điện thoại sẽ có thời lượng pin lâu hơn các điện thoại Android có pin 7.000 mAh.

Trong thử nghiệm nội bộ, iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin là 7 giờ 46 phút. Trong khi đó, Vivo X300 Pro với pin 6.510 mAh chỉ hoạt động được 6 giờ 30 phút. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với hầu hết các iPhone so với các thiết bị Android.

Thực tế, điều này cũng đúng với các điện thoại Android, ví dụ như Xiaomi 17 Ultra với pin 6.800 mAh có thể hoạt động hơn 9 tiếng trong khi OnePlus 15R với pin 7.400 mAh chỉ dùng được 8 tiếng 47 phút. Việc so sánh trực tiếp giữa sản phẩm tầm trung và sản phẩm cao cấp là khá khập khiễng nhưng vấn đề là pin lớn hơn không đồng nghĩa với thời lượng sử dụng lâu hơn.

Một số điện thoại có dung lượng pin nhỏ hơn lại có thể hoạt động tốt hơn những điện thoại có pin lớn hơn nhờ hiệu suất chip và tối ưu hóa phần mềm. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với iPhone 18 Pro Max vì chip A20 Pro sắp ra mắt sẽ tiết kiệm năng lượng hơn 30% và iOS 27 cũng được tối ưu hóa tốt hơn iOS 26. Tất cả những cải tiến này có thể dễ dàng bù đắp cho dung lượng pin ít hơn 1.500-2.000 mAh so với các điện thoại Android.

Tại sao Apple không cung cấp pin dung lượng lớn?

Lý do duy nhất đằng sau điều này là công nghệ pin mà Apple đang sử dụng. Hiện tại, hãng đang sử dụng pin lithium-ion trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc như Honor, OnePlus và nhiều hãng khác đã chuyển sang công nghệ silicon-carbon.

Tin đồn về iPhone 18 Pro Max.

Lợi ích chính của việc sử dụng công nghệ mới là chúng có thể lưu trữ nhiều điện năng hơn mà không ảnh hưởng đến độ dày của pin. Đây là lý do giúp những chiếc điện thoại dày 7,98 mm đạt mức 10.000 mAh. Trong khi đó, các thiết bị như iPhone 17 Pro có độ dày 8,7 mm chỉ có pin 3.988 mAh.

Điều gì đang ngăn cản Apple áp dụng công nghệ silicon-carbon?

Có một mối lo ngại lớn khi sử dụng công nghệ pin mới này. Kích thước pin điện thoại thông minh sẽ tăng lên khi được sạc và sau đó tự động giảm xuống khi pin yếu. Trong pin lithium-ion, sự thay đổi này chỉ khoảng 10% tuy nhiên, với công nghệ silicon-carbon, pin có thể giãn nở đến 300% về thể tích.

Sự giãn nở lớn như vậy có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như pin bị phồng. Để đảm bảo điều này không xảy ra, lượng carbon được tăng lên trong pin, giúp pin ổn định hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng càng nhiều carbon được sử dụng trong pin silicon-carbon, năng lượng mà chúng có thể lưu trữ càng ít.

Vì vậy, pin 10.000 mAh của các điện thoại như Honor Power 2 hoặc Realme P4 Power có ít carbon hơn so với pin 7.300 mAh của OnePlus 15.

Về cơ bản, công nghệ này vẫn còn rất mới và các thương hiệu lớn như Apple, Google và Samsung có thể đang chờ đợi sự phát triển hơn nữa trước khi áp dụng vào sản phẩm của mình.