Top điện thoại dưới 10 triệu đáng mua tháng 7: Màn hình, camera đẹp, pin khoẻ

Thị trường điện thoại tầm trung trong năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh rất quyết liệt khi hàng loạt hãng lớn như Xiaomi, Samsung, OPPO, HONOR, Nothing hay Nubia liên tục tung ra những sản phẩm có cấu hình mạnh, màn hình chất lượng cao và thời lượng pin ấn tượng nhưng vẫn giữ mức giá dưới 10 triệu đồng.

Phân khúc điện thoại giá dưới 10 triệu đồng có nhiều mẫu máy hấp dẫn ngang dòng cận cao cấp.

Nếu như vài năm trước, người dùng phải chấp nhận đánh đổi khá nhiều khi lựa chọn điện thoại giá rẻ thì hiện nay, chỉ với khoảng 7-10 triệu đồng, đã có thể sở hữu một thiết bị đáp ứng gần như đầy đủ mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, giải trí, chụp ảnh cho đến chơi game.

Phân khúc này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người muốn tìm một chiếc điện thoại có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Người dùng có thể kỳ vọng gì ở smartphone dưới 10 triệu?

Các mẫu điện thoại trong tầm giá dưới 10 triệu hiện nay đều sở hữu hiệu năng đủ mạnh để xử lý mượt các tác vụ hàng ngày như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội, học trực tuyến hay làm việc văn phòng.

Nhiều sản phẩm còn được trang bị RAM từ 8GB trở lên cùng bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ lâu dài.

Bên cạnh đó, màn hình AMOLED hoặc OLED tần số quét 120Hz đã trở nên phổ biến, mang đến trải nghiệm hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và thao tác vuốt chạm mượt mà.

Camera cũng được cải thiện đáng kể với độ phân giải từ 50MP đến 200MP, đủ sức đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và quay video trong điều kiện thông thường.

Ngoài ra, pin dung lượng lớn từ 5.000 mAh đến 7.000 mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh từ 45W đến 120W giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt cả ngày mà không phải lo lắng về thời lượng pin.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G: Lựa chọn cân bằng nhất trong tầm giá

Với mức giá khoảng 7,9 triệu đồng, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G là một trong những mẫu smartphone có giá trị sử dụng rất cao hiện nay.

Redmi Note 14 Pro Plus 5G chưa hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: Xiaomi

Điểm mạnh nổi bật của máy nằm ở màn hình AMOLED độ phân giải 2712 x 1220 pixels cùng tần số quét 120Hz, mang lại chất lượng hiển thị vượt trội trong phân khúc.

Camera chính 200MP cũng là lợi thế lớn, cho khả năng ghi lại những bức ảnh có độ chi tiết rất cao và vẫn sắc nét ngay cả khi cắt ảnh.

Viên pin 5.110 mAh kết hợp sạc nhanh 120W giúp người dùng gần như không phải chờ đợi lâu khi sạc pin. Thiết kế bo cong, nhiều tùy chọn màu sắc cùng khả năng kháng nước cũng giúp sản phẩm ghi điểm về trải nghiệm sử dụng.

Tuy nhiên, máy vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ sạc không dây và camera chân dung đôi khi xử lý tông màu da chưa thực sự tự nhiên trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Galaxy A56 5G: Điện thoại bền bỉ cho người dùng lâu dài

Samsung Galaxy A56 5G có giá khoảng 8,9 triệu đồng và tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những người ưu tiên sự ổn định.

Galaxy A56 5G có giá khoảng 8,9 triệu đồng và tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc ở cùng tầm giá. Ảnh: Samsung

Máy được trang bị chip Exynos 1580 sản xuất trên tiến trình 4nm, đủ sức đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

Màn hình Super AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz cho chất lượng hiển thị sáng đẹp ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Galaxy A56 là chính sách cập nhật phần mềm lên tới 6 năm, giúp thiết bị duy trì hiệu suất và tính bảo mật trong thời gian dài.

Camera chính 50MP cùng các tính năng Galaxy AI như Khoanh vùng để tìm kiếm hay Xóa vật thể cũng góp phần nâng cao trải nghiệm.

Điểm trừ của sản phẩm là bộ nhớ trong chỉ dừng ở mức 128GB, tốc độ sạc 45W chưa thực sự nổi bật và người dùng sẽ phải mua thêm củ sạc do Samsung không tặng kèm trong hộp.

HONOR X7d 5G: “Ông vua” pin dành cho người dùng phổ thông

Nếu tiêu chí hàng đầu là thời lượng pin thì HONOR X7d 5G là một trong những lựa chọn sáng giá nhất.

Máy sở hữu viên pin lên tới 6.500 mAh, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong khoảng hai đến ba ngày với cường độ thông thường. Bộ nhớ trong 256GB cũng mang lại không gian lưu trữ rộng rãi.

HONOR X7d 5G có thời lượng pin "khủng". Ảnh: HONOR

Điểm đáng chú ý khác là khả năng chống va đập đạt chứng nhận 5 sao của SGS cùng chuẩn kháng nước và bụi IP65, giúp thiết bị bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng.

Đổi lại, màn hình LCD độ phân giải HD+ và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3 khiến máy không thực sự phù hợp với những người thường xuyên chơi game nặng hoặc yêu cầu chất lượng hiển thị cao.

Nubia Neo 5 GT: Cỗ máy chơi game dưới 10 triệu đồng

Trong nhóm smartphone gaming giá rẻ, Nubia Neo 5 GT nổi bật nhờ cấu hình mạnh mẽ với chip Dimensity 7400, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB.

Nubia Neo 5 GT nổi bật nhờ cấu hình mạnh mẽ. Ảnh: ZTE

Màn hình OLED 6,8 inch hỗ trợ tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà. Máy còn được tích hợp quạt tản nhiệt vật lý và các phím trigger cảm ứng ở cạnh bên, tạo lợi thế đáng kể khi chơi các tựa game bắn súng hoặc MOBA.

Viên pin 6.210 mAh cũng giúp người dùng có thể chơi game trong thời gian dài mà không cần sạc liên tục.

Tuy nhiên, để tập trung ngân sách cho cấu hình, Nubia đã cắt giảm khá nhiều về camera. Thiết kế hầm hố và trọng lượng tương đối nặng cũng khiến sản phẩm chỉ phù hợp với nhóm người dùng yêu thích chơi game.

OPPO A6 Pro: Pin 7.000 mAh và độ bền vượt trội

OPPO A6 Pro gây chú ý khi sở hữu viên pin lên tới 7.000 mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế mỏng chỉ khoảng 8mm.

OPPO A6 Pro gây chú ý khi sở hữu viên pin lên tới 7.000 mAh. Ảnh: OPPO

Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W, màn hình AMOLED Full HD+ tần số quét 120Hz cùng bộ nhớ 256GB. Ngoài ra, đây còn là một trong số ít smartphone tầm trung đạt đồng thời các chuẩn kháng nước IP66, IP68 và IP69, kết hợp chứng nhận độ bền chuẩn quân đội.

Đổi lại, vi xử lý Helio G100 chỉ phù hợp với các tác vụ thông thường. Khi chơi những tựa game nặng, người dùng sẽ phải giảm thiết lập đồ họa để đảm bảo độ mượt.

Nothing Phone 3A: Khác biệt về thiết kế và trải nghiệm phần mềm

Nothing Phone 3A là lựa chọn dành cho những ai yêu thích sự mới lạ. Thiết kế mặt lưng trong suốt kết hợp hệ thống đèn Glyph LED tạo nên bản sắc riêng mà rất ít smartphone trên thị trường có được.

Máy sử dụng màn hình AMOLED 6,77 inch với độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit, hiển thị tốt ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Nothing Phone 3A là lựa chọn dành cho những ai yêu thích sự mới lạ. Ảnh: Tom's Guide

NothingOS tiếp tục là điểm cộng lớn nhờ giao diện sạch, ít ứng dụng cài sẵn, hoạt động mượt mà và có nhiều tiện ích độc đáo. Viên pin 5.000 mAh kết hợp sạc nhanh 50W đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong cả ngày.

Nhược điểm của sản phẩm là chip Snapdragon 7s Gen 3 chưa phải lựa chọn lý tưởng cho các game nặng. Ngoài ra, máy cũng không hỗ trợ sạc không dây và không đi kèm củ sạc trong hộp.

Nếu ưu tiên camera và màn hình đẹp, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G là lựa chọn nổi bật. Galaxy A56 5G phù hợp với người cần sử dụng lâu dài nhờ chính sách cập nhật phần mềm vượt trội. HONOR X7d 5G thích hợp cho người cần pin bền và độ bền cao.

Nubia Neo 5 GT là lựa chọn hấp dẫn cho game thủ, trong khi OPPO A6 Pro ghi điểm nhờ viên pin 7.000 mAh và khả năng chống chịu ấn tượng.

Với những ai yêu thích thiết kế khác biệt và trải nghiệm Android thuần, Nothing Phone 3A là cái tên rất đáng cân nhắc.

Việc lựa chọn điện thoại phù hợp sẽ phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân như hiệu năng, camera, pin hay trải nghiệm phần mềm, thay vì chỉ nhìn vào thông số cấu hình.