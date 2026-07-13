Thế hệ iPhone 18 và Galaxy S27 chưa ra mắt đã bị chê ỏng chê eo vì 2 thứ này

Khi lựa chọn smartphone cao cấp, người dùng thường kỳ vọng thiết bị không chỉ mạnh về hiệu năng mà còn phải có thời lượng pin dài, sạc nhanh và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin rò rỉ gần đây, Apple và Samsung vẫn duy trì cách tiếp cận khá bảo thủ với dung lượng pin trên các mẫu flagship sắp ra mắt.

Viên pin dung lượng thấp hơn "đối thủ"

Trong nhiều năm, Galaxy S và iPhone luôn là những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi người dùng cần một chiếc smartphone cao cấp ổn định, hệ điều hành được hỗ trợ lâu dài và trải nghiệm đồng bộ. Tuy nhiên, khoảng cách về phần cứng, đặc biệt ở công nghệ pin đang khiến nhiều người phải cân nhắc trước khi xuống tiền.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Samsung là hãng thường xuyên bị nhắc đến trong các cuộc tranh luận này. Sau sự cố Galaxy Note 7 nhiều năm trước, công ty đã lựa chọn hướng phát triển thận trọng hơn đối với pin trên smartphone.

Theo các thông tin hiện có, Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục sử dụng viên pin 5.000 mAh, đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp không thay đổi dung lượng pin trên dòng Ultra. Dù đây vẫn là mức pin đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày nhưng nhiều người cho rằng con số này không còn thực sự nổi bật trong phân khúc cao cấp khi nhiều "đối thủ" đã tiến xa hơn.

iPhone 17 Pro Max.

Ở phía Apple, hãng cũng nâng cấp pin khá chậm trong nhiều năm. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ thay đổi trên iPhone 18 Pro Max.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết, mẫu iPhone này có thể sở hữu viên pin khoảng 5.500 mAh, lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên dung lượng pin trên iPhone vượt khá xa Galaxy Ultra.

Dù vậy, mức tăng này vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn nếu đặt cạnh những smartphone Android đến từ Trung Quốc.

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã phổ biến smartphone sử dụng pin 8.000 mAh, thậm chí một số mẫu đã tiến gần hoặc vượt 10.000 mAh mà không làm thiết bị quá dày hay nặng.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt nằm ở công nghệ pin silicon-carbon. Loại pin này có mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống, cho phép tăng dung lượng mà không cần mở rộng đáng kể kích thước vật lý.

Nhờ đó, smartphone vẫn giữ được thiết kế mỏng nhưng có thời lượng sử dụng dài hơn đáng kể. Đây là công nghệ mà nhiều thương hiệu Trung Quốc đã thương mại hóa trong thời gian gần đây.

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

Trong khi đó, Apple và Samsung hiện vẫn chưa áp dụng pin silicon-carbon trên các dòng flagship sắp ra mắt.

Tốc độ sạc hạn chế

Không chỉ dung lượng pin, khoảng cách còn xuất hiện ở tốc độ sạc. Nhiều smartphone Android cao cấp hiện hỗ trợ sạc công suất rất lớn, rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy pin. Trong khi đó, iPhone và Galaxy vẫn duy trì mức sạc thấp hơn khá nhiều, khiến thời gian sạc kéo dài hơn so với nhiều đối thủ.

Ở góc độ trải nghiệm thực tế, thời lượng pin không chỉ phụ thuộc vào dung lượng mà còn chịu ảnh hưởng của khả năng tối ưu phần mềm, hiệu quả của bộ xử lý và màn hình. Đây vẫn là những điểm mạnh truyền thống của Apple và Samsung.

Tuy nhiên, với mức giá ngày càng cao của các mẫu flagship, nhiều người dùng kỳ vọng sẽ nhận được những nâng cấp mạnh mẽ hơn về phần cứng thay vì chỉ dựa vào tối ưu phần mềm để kéo dài thời gian sử dụng.

Ngoài pin, các hãng smartphone Trung Quốc cũng đang cạnh tranh mạnh ở nhiều yếu tố khác như RAM dung lượng lớn, bộ nhớ trong cao, màn hình có độ sáng vượt trội, sạc nhanh và hệ thống camera ngày càng hoàn thiện.

Trong khi đó, lợi thế lớn nhất của Apple và Samsung vẫn nằm ở hệ sinh thái, khả năng cập nhật phần mềm trong nhiều năm, độ ổn định và mức độ tối ưu giữa phần cứng với hệ điều hành.

Hiện tại, mọi thông tin về dòng iPhone 18 và Galaxy S27 vẫn chỉ dựa trên các nguồn tin rò rỉ và chưa được hai hãng xác nhận. Dù vậy, những cuộc tranh luận cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thực tế mà smartphone cao cấp mang lại. Khi khoảng cách về giá bán giữa các thương hiệu không còn quá lớn, các yếu tố như dung lượng pin, tốc độ sạc và công nghệ pin mới sẽ trở thành tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết định nâng cấp thiết bị của nhiều người dùng.