Người dùng ChatGPT đã có thể sử dụng GPT-5.6 với sức mạnh "vô đối"

Theo đó, người dùng có thể truy cập vào cả ba mô hình trong dòng sản phẩm GPT-5.6, bao gồm Sol, Terra và Luna. Mô hình Sol là sản phẩm chủ lực, được thiết kế cho các tác vụ phức tạp như lập trình, nghiên cứu khoa học, an ninh mạng và các nhiệm vụ kéo dài.

GPT-5.6 cho hiệu quả làm việc ấn tượng so với các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay

GPT-5.6 Terra là mô hình cân bằng, cung cấp hiệu suất cạnh tranh với GPT-5.5 nhưng với chi phí chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, GPT-5.6 Luna là mô hình nhỏ nhất và tiết kiệm chi phí nhất, phù hợp cho các tác vụ nhanh và chi phí thấp.

Với GPT-5.6, OpenAI đã giới thiệu một cài đặt mới mang tên “max reasoning effort”, có thể được chọn cho mô hình Sol nhằm cải thiện hiệu suất suy luận. Thêm vào đó, chế độ “ultra mode” cho phép sử dụng các tác nhân phụ để tăng tốc độ xử lý các quy trình suy luận phức tạp.

Một số điểm nổi bật trong các bài kiểm tra hiệu suất của dòng GPT-5.6 cho thấy sự chênh lệch khá tốt giữa Sol so với các mô hình khác, đặc biệt là Fable 5 mà Claude mới công bố. Mô hình Sol cũng đã thiết lập các kết quả mới trên các bài kiểm tra Terminal-Bench 2.1 và DeepSWE v1.1, tập trung vào các quy trình kỹ thuật phức tạp và mã nguồn thực tế.

Người dùng cần trả bao nhiêu tiền cho GPT-5.6?

Các mô hình GPT-5.6 và mức giá tương ứng

Về giá cả, dòng sản phẩm GPT-5.6 có mức giá như sau:

GPT-5.6 Sol: 5 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 30 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

GPT-5.6 Terra: 2.50 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 15 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

GPT-5.6 Luna: 1 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 6 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

OpenAI cũng sẽ cung cấp GPT-5.6 Sol ở chế độ nhanh thông qua Cerebras, với tốc độ lên tới 750 token mỗi giây.

GPT-5.6 sẽ có sẵn trên các nền tảng ChatGPT, Codex và OpenAI API. Người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise có thể truy cập GPT-5.6 Sol thông qua các cài đặt nỗ lực trung bình và cao hơn. Người dùng ChatGPT Free và Go có thể truy cập GPT-5.6 Terra. Các tùy chọn mô hình Sol, Terra và Luna cũng có sẵn cho người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise, cho phép họ điều chỉnh mức độ suy luận cho từng mô hình. Chế độ max mới sẽ có sẵn cho tất cả người dùng có quyền truy cập vào GPT-5.6 trong ChatGPT Work và Codex.