Quái vật vũ trụ thức giấc: Hố đen kích hoạt vụ nổ hủy diệt bằng 400 tỷ Mặt trời

Các nhà thiên văn học vừa chứng kiến một hành vi bạo lực vũ trụ vô tiền khoáng hậu khi một hố đen xé toạc một ngôi sao khổng lồ. Sự kiện này được đặt tên chính thức là AT2024wpp, hay còn gọi là "The Whippet", tạo ra một vụ nổ mạnh đến mức vượt qua mọi vụ nổ sụp đổ sao từng được ghi nhận trong lịch sử. Trong một khoảng thời gian ngắn, Whippet đã giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ tương đương với 400 tỷ Mặt trời, tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ siêu tân tinh thông thường nào.

Hình minh họa.

Nguyên nhân của đợt bùng phát kinh hoàng này được xác định là do một ngôi sao khối lượng lớn đã vô tình tiến quá gần đến hố đen. Lực hấp dẫn cực đại của hố đen đã kéo giãn, xé toạc ngôi sao và hút vật chất của nó vào một đĩa bồi tụ siêu nóng. Quá trình các mảnh vỡ xoắn ốc lao vào trong đã phát ra các tia X mãnh liệt, đồng thời đẩy một luồng gió năng lượng cao va chạm trực tiếp vào lớp khí mà ngôi sao trút ra trước khi bị hủy diệt hoàn toàn.

Sự kiện Whippet thuộc về một nhóm hiện tượng vũ trụ cực kỳ hiếm gặp được gọi là LFBOT (Các hiện tượng chuyển tiếp quang học màu xanh nhanh và phát sáng). Đặc trưng của nhóm này là lóe sáng rực rỡ ở dải ánh sáng xanh và tia cực tím, nhưng lại mờ đi nhanh hơn nhiều so với các vụ nổ sao thông thường. Các phép đo khoảng cách từ các đài quan sát hàng đầu thế giới đã nhanh chóng xác nhận nhiệt độ cực cao và tiến trình nhanh chóng của nó, loại trừ hoàn toàn khả năng đây là một siêu tân tinh bình thường.

Vụ nổ khổng lồ này còn tạo ra một làn sóng xung kích lao ra ngoài không gian với tốc độ bằng 1/5 tốc độ ánh sáng, đâm sầm vào lớp vật chất dày đặc bao quanh. Sóng xung kích này sau đó lụi tàn sau khoảng nửa năm khi chạm tới rìa của bong bóng khí do chính ngôi sao trút ra từ trước. Cuộc va chạm dữ dội giữa luồng gió khí của hố đen và các dòng vật chất cũ của ngôi sao đã biến quá trình bồi tụ thành một màn trình diễn bức xạ tia X, vô tuyến và milimet rực rỡ.

Hình minh họa.

Khi vụ nổ bắt đầu mờ đi, các kính viễn vọng lớn như Keck hay VLT đã phát hiện ra những manh mối vô cùng kỳ lạ. Ban đầu hệ thống không để lại dấu vết hóa học nào, nhưng sau đó những tín hiệu yếu ớt của hydro và heli bắt đầu lộ diện. Với tốc độ di chuyển của heli lên tới hơn 6.000 km/giây về phía Trái Đất, các nhà khoa học tin rằng một dòng vật chất từ lõi ngôi sao đã sống sót sau vụ nổ, hoặc một ngôi sao thứ ba trong hệ đã bị luồng bức xạ này thổi bay.