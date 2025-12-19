Vạch trần tính năng quan trọng trên Windows 11 đang ngốn rất nhiều RAM

Dịch vụ này giờ đây sẽ khởi động mặc định, có nghĩa nó sẽ hoạt động liên tục trong nền thay vì chỉ khi người dùng hoặc hệ thống cần đến. Kết quả là, hệ thống Windows có thể tiêu tốn quá mức tài nguyên hệ thống.

Một thành viên lâu năm trên diễn đàn Neowin có nickname neufuse đã chỉ ra rằng Delivery Optimization Service cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên mạng và RAM. Thành viên này đã đùa rằng: “Không thể tệ bằng Delivery Optimization Service... thứ đôi khi sẽ ngốn hết bộ nhớ của bạn và cứ ngồi đó cho vui...”

Trước đó, một người dùng Reddit đã tiến hành thử nghiệm để theo dõi quá trình hoạt động của Delivery Optimization Service và phát hiện rằng theo thời gian, dịch vụ này có thể tiêu tốn rất nhiều bộ nhớ hệ thống.

Đối với những ai chưa biết, Delivery Optimization Service là một dịch vụ cập nhật ngang hàng (peer-to-peer) trong Windows 11 và 10 giúp các thiết bị nhận được các bản cập nhật Windows và từ Microsoft Store một cách hiệu quả hơn. Thay vì chỉ tải xuống từ máy chủ của Microsoft, tính năng này cho phép máy tính chia sẻ các phần của bản cập nhật đã tải xuống với các thiết bị khác trên cùng mạng cục bộ hoặc qua internet, từ đó giảm mức sử dụng băng thông và tăng tốc độ phân phối bản cập nhật.

Người dùng có thể cấu hình cài đặt tính năng này thông qua các tùy chọn trong Windows Update để hạn chế chia sẻ trong mạng cục bộ hoặc tắt hoàn toàn tính năng. Trong bài đăng, người dùng Reddit Niff_Naff đã sử dụng ID tiến trình (PID) và tên dịch vụ của tiến trình để vẽ biểu đồ mức sử dụng bộ nhớ theo thời gian. Họ nhận thấy rằng DoSvc (Delivery Optimization Service) liên tục sử dụng nhiều bộ nhớ hơn đáng kể so với các tiến trình khác, đây chính là lý do hiện tượng rò rỉ bộ nhớ đã được ghi nhận từ khoảng một tháng trước.

Trước tình hình này, có lẽ việc Microsoft quyết định trì hoãn tính năng cập nhật Windows tự động đến năm 2026 sau khi nhận phản hồi từ người dùng và quản trị viên là một quyết định hợp lý. Không có gì ngạc nhiên khi công ty hiện khuyến nghị tối thiểu RAM 16 GB cho máy tính chơi game và máy tính chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo.