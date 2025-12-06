Miếng dán màn hình iPhone 17 là cần thiết, nhưng có một lưu ý vô cùng quan trọng

Dòng iPhone 17 được trang bị lớp kính bảo vệ màn hình Ceramic Shield 2 hứa hẹn độ bền cao hơn và khả năng chống xước gấp ba lần so với phiên bản trước. Tuy nhiên, các bài kiểm tra thả rơi cho thấy mặt kính vẫn có thể vỡ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ cao rơi và vật liệu va chạm.

Miếng dán bảo vệ màn hình là điều cần thiết cho những chiếc iPhone 17 đắt tiền.

Chính vì vậy, việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình cho các mẫu iPhone 17 hoặc iPhone Air là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải miếng dán màn hình nào cũng có thể gắn vào những chiếc iPhone mới nhất.

Bài test chỉ ra yếu điểm trên iPhone 17

Một nghiên cứu từ Astropad chỉ ra rằng hầu hết các miếng dán bảo vệ màn hình thông thường có thể làm giảm hiệu quả của một tính năng quan trọng khác mà Apple tích hợp vào kính Ceramic Shield 2: khả năng chống phản chiếu.

Astropad đã tiến hành thử nghiệm để đánh giá tác động của miếng dán màn hình đến lớp phủ chống phản chiếu (AR) của iPhone 17. Kết quả cho thấy, miếng dán kính thông thường gần như vô hiệu hóa hiệu ứng AR của Ceramic Shield 2, khiến người dùng không thể tận dụng tối đa tính năng này.

Nhưng miếng dán thường giá rẻ sẽ làm hạn chế khả năng chống phản xạ trên sản phẩm.

Lớp phủ AR trên iPhone 17 giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh, đặc biệt là khi sử dụng ngoài trời. Nó không chỉ làm cho màn hình rõ nét hơn mà còn giảm mỏi mắt. Astropad giải thích rằng lớp kính của iPhone 17 tạo ra khả năng chống phản xạ thông qua một quá trình gọi là giao thoa hủy diệt, trong đó các lớp vật liệu siêu mỏng được xếp chồng lên nhau để triệt tiêu sóng ánh sáng phản xạ.

Khi đo lường khả năng AR của iPhone 17, Astropad phát hiện rằng màn hình không có miếng dán bảo vệ có độ phản xạ chỉ 2,1% hoặc 2,0% (tùy theo mẫu), trong khi iPhone 16 Pro có độ phản xạ lên đến 3,8%. Tuy nhiên, khi sử dụng miếng dán màn hình thông thường, độ phản xạ tăng lên 4,6%.

Mặc dù sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm có vẻ nhỏ, nhưng trong thực tế nó tạo ra sự khác biệt lớn khi sử dụng trong điều kiện ánh sáng mạnh. Để tận dụng tối đa công nghệ mới trên iPhone 17, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn miếng dán bảo vệ màn hình.