iPhone 17 Series vẫn đắt khách tại quốc gia tỷ dân

Theo dữ liệu mới nhất của ngành, dòng iPhone 17 của Apple là động lực rõ ràng cho sự tăng trưởng của điện thoại thông minh trong lễ hội mua sắm "Ngày Độc thân" tại Trung Quốc.

iPhone 17.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Counterpoint Research được Reuters chia sẻ, Apple là thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong suốt tháng lễ hội mua sắm "Ngày Độc thân" năm nay tại Trung Quốc, chiếm 26% tổng doanh số điện thoại thông minh. Tổng doanh số điện thoại thông minh chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, và riêng iPhone đã giúp thị trường tránh được mức giảm 5% hằng năm.

Dữ liệu của Counterpoint cho thấy, nhu cầu đối với các mẫu ‌iPhone 17‌ đặc biệt mạnh mẽ trong suốt lễ hội, kết thúc vào ngày 11/11. Sự phục hồi này cho thấy Apple liên tục vượt mặt thị trường điện thoại thông minh rộng lớn hơn của Trung Quốc sau nhiều năm nhu cầu hạ nhiệt.

Ảnh minh họa.

Nhà cung cấp dữ liệu Syntun cho biết, tổng doanh thu Ngày Độc thân trên tất cả các nền tảng thương mại điện tử lớn đã đạt 1,70 nghìn tỷ nhân dân tệ (240 tỷ USD), tăng so với mức 1,44 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm ngoái, vốn có thời gian khuyến mãi ngắn hơn. Trong báo cáo tài chính quý gần đây nhất, "Nhà Táo" cũng khẳng định đây sẽ là quý 4 mạnh nhất từ ​​trước đến nay.

Huawei ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các thương hiệu lớn, thị phần giảm từ 17% xuống 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do được cho là chiếc flagship Mate 80 mới của hãng ra mắt quá muộn. Xiaomi chiếm 17% thị phần mặc dù doanh số giảm so với cùng kỳ năm ngoái (do thời điểm ra mắt dòng Xiaomi 17 sớm hơn).