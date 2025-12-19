Thanh Nhàn - U22 Việt Nam hút "vạn like" trên Facebook: "Gia đình ơi, con làm được rồi"

Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã chia sẻ một bài đăng ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa trên mạng xã hội. “Gia đình ơi, con làm được rồi. Một buổi tối thật là điên rồ. Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch”, dòng trạng thái kèm trái tim đỏ và loạt hình ảnh ăn mừng nhanh chóng nhận được hơn 75.000 like từ người hâm mộ.

Bài đăng của Thanh Nhàn và một số bình luận chúc mừng.

Bài đăng xuất hiện chỉ ít giờ sau khi U22 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng khó tin trước U22 Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Bị dẫn trước 0 - 2 ngay trong hiệp một, các cầu thủ trẻ Việt Nam đối mặt với áp lực rất lớn. Sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ thay đổi hoàn toàn diện mạo, kiểm soát thế trận, ghi liên tiếp các bàn thắng để gỡ hòa 2 - 2 rồi vươn lên 3 -2, khép lại trận chung kết trong sự bùng nổ cảm xúc.

Những hình ảnh được Thanh Nhàn đăng tải tái hiện trọn vẹn bầu không khí ấy. Đó là khoảnh khắc anh cởi áo ăn mừng trong vòng tay đồng đội, là hình ảnh hai cầu thủ cầm quốc kỳ Việt Nam chạy quanh sân trong tiếng hò reo của khán giả, hay giây phút nâng cao tấm huy chương vàng với nụ cười rạng rỡ. Dòng chữ “con làm được rồi” khiến nhiều người xúc động, bởi đó không chỉ là lời tự sự, mà còn là lời nhắn gửi tới gia đình sau một hành trình đầy áp lực.

Phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng trở nên sôi động. Nhiều đồng đội, đàn anh và người hâm mộ để lại lời chúc mừng, bày tỏ niềm tự hào với U22 Việt Nam. Một tài khoản viết: “Chúc mừng con và những đồng đội đã mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam”. Người khác chia sẻ: “Cả gia đình mất ngủ chỉ để theo dõi trận đấu và thả tim cho các em”.

Đáng chú ý nhất là bình luận mang màu sắc hài hước của trung vệ Quế Ngọc Hải. Dưới bài đăng của Thanh Nhàn, đội trưởng đội tuyển Việt Nam để lại bình luận: “Chúc mừng em zai Thanh Nhã”. Bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi cách gọi ấy dễ khiến người đọc liên tưởng tới Thanh Nhã - một cầu thủ nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam, cái tên quen thuộc với người hâm mộ trong nhiều năm qua.

Bình luận “Thanh Nhã” của Quế Ngọc Hải nhanh chóng nhận về nhiều lượt thích và phản hồi. Không ít người cho rằng đây là màn trêu đùa thân tình giữa các cầu thủ trong niềm vui chiến thắng. Một bình luận đáp lại viết: “Đọc lướt đúng là tưởng Thanh Nhã vừa ghi bàn”, trong khi người khác hài hước cho rằng: “Tên gần giống nhau mà ai cũng mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam”.

Bên cạnh sự dí dỏm, phần lớn các bình luận đều xoay quanh niềm tự hào và cảm xúc hạnh phúc. Người hâm mộ không chỉ ăn mừng chiến thắng, mà còn nhìn thấy ở thế hệ U22 hiện tại hình ảnh của sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc. Chiến thắng trước Thái Lan trong một trận chung kết nhiều biến động càng khiến tấm HCV trở nên giá trị hơn.

Bài đăng của Nguyễn Thanh Nhàn vì thế không đơn thuần là một khoảnh khắc cá nhân sau trận đấu. Đó là lát cắt cảm xúc tiêu biểu cho cả một tập thể vừa trải qua buổi tối “điên rồ” đúng nghĩa, nơi niềm vui chiến thắng hòa quyện với sự gắn kết, gần gũi và cả những câu chuyện vui bên lề như bình luận “Thanh Nhã” của Quế Ngọc Hải, tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho đêm U22 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 33.