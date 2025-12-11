Chiếc iPhone tốt về "giá và trải nghiệm", sang hơn iPhone 17 Pro Max

Mặc dù iPhone 17 Pro Max vẫn là sản phẩm lý tưởng cho những ai muốn sở hữu những tính năng tiên tiến nhất, giá bán của nó dường như không có biến động và vượt quá khả năng tài chính của nhiều người. Chính vì vậy, iPhone 15 Pro Max trở thành lựa chọn hữu ích cho những ai muốn một chiếc iPhone đúng mác Pro Max nhưng có giá hợp lý hơn.

iPhone 15 Pro Max đang được bán ở dạng likenew.

Hiện tại, người dùng có thể mua iPhone 15 Pro Max thông qua các cửa hàng bán lẻ dưới dạng likenew, do Apple đã ngừng sản xuất sản phẩm này từ năm 2024, sau khi ra mắt dòng iPhone 16 Pro. Ngay cả khi đã qua 2 đời Pro Max, iPhone 15 Pro Max vẫn là một sản phẩm không chỉ mạnh mẽ về cấu hình phần cứng mà còn là đối thủ đáng gờm trong hầu hết các khía cạnh.

iPhone 15 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6,7 inch, thiết kế bằng khung titan cao cấp chuẩn hàng không vũ trụ giúp máy vừa bền bỉ vừa nhẹ. Với chip A17 Pro mạnh mẽ, pin dung lượng lớn và ba camera xuất sắc, sản phẩm này đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Chất lượng màn hình hàng đầu với tính năng ProMotion 120Hz.

Màn hình Super Retina XDR 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max hỗ trợ tính năng ProMotion với tốc độ làm mới lên đến 120Hz, Always-On Display, Dynamic Island và HDR, với độ sáng tối đa lên tới 2.000 nits khi sử dụng ngoài trời. Thân máy bằng titan không chỉ mang lại độ bền mà còn giữ trọng lượng nhẹ chỉ 221g, cùng với các tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB, 512GB và 1TB.

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max được trang bị chip A17 Pro với CPU 6 nhân, GPU 6 nhân và Neural Engine 16 nhân, cùng với 8GB RAM giúp xử lý mượt mà các tác vụ nặng như chỉnh sửa video và chơi game. Khả năng kết nối của máy cũng rất tiên tiến với USB-C, Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth hiện đại và hỗ trợ eSIM. Ngoài ra, máy còn có tính năng bảo mật tiêu chuẩn như khả năng chống nước và bụi (IP68).

Điện thoại có khung titan thậm chí "sang trọng" hơn cả iPhone 17 Pro Max.

Chạy trên nền tảng hệ điều hành iOS 26, iPhone 15 Pro Max được trang bị những tính năng phần mềm mới nhất, bao gồm giao diện được nâng cấp, khả năng AI tích hợp, cải thiện quyền riêng tư và bảo mật, cùng các công cụ mới giúp khai thác tối đa sức mạnh phần cứng.

Tất cả những yếu tố này biến iPhone 15 Pro Max trở thành một lựa chọn toàn diện cho những ngày cuối năm 2025 hoặc chào đón Tết Nguyên đán sắp đến. Sự kết hợp giữa hiệu năng, chất lượng màn hình, phần cứng hiện đại và những cải tiến hệ điều hành mới nhất giúp người dùng không còn cảm thấy lạc lõng giữa biển trời các mẫu iPhone Pro Max.