Tại sao fan hâm mộ nên mua iPhone 17, không cần chờ iPhone 18?

Mặc dù dòng iPhone 17 mới ra mắt được vài tháng, đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh những chiếc iPhone năm sau. Từ mẫu iPhone màn hình gập đến dòng iPhone 18 hoàn toàn mới, năm 2026 (và xa hơn nữa) hứa hẹn sẽ rất thú vị đối với bộ phận di động của Apple.

Ảnh minh họa.

Riêng thế hệ iPhone 18 được đồn đoán sẽ có khá nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Chúng sẽ có camera khẩu độ thay đổi, camera trước ẩn dưới màn hình cho Face ID, khu vực Dynamic Island nhỏ hơn, chip A20 được nâng cấp và các màu sắc mới, thú vị bao gồm cả màu nâu "cà phê".

Có một vài lý do để người dùng chờ đợi dòng iPhone 18. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người dùng không nên chờ chúng, đặc biệt nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp từ iPhone 14 trở xuống. Dưới đây là những lý do cụ thể.

iPhone 17 rất tuyệt (và iPhone 17 Pro cũng vậy)

Nếu bạn đang muốn nâng cấp điện thoại, hiện đã có một chiếc iPhone mới toanh trên thị trường và chúng khá tốt. iPhone 17 là một chiếc điện thoại tuyệt vời dành cho những người hâm mộ iPhone, đặc biệt là đối với một phiên bản tiêu chuẩn.

Không chỉ có màn hình lớn hơn - 6,3 inch (so với màn hình 6,1 inch của iPhone 16), iPhone 17 còn có tốc độ làm mới thay đổi từ 1 đến 120Hz, lần đầu tiên xuất hiện trên các dòng iPhone tiêu chuẩn. Tính năng này cho phép bạn bật màn hình luôn bật để có thể xem giờ mà không cần phải mở khóa điện thoại. Và tất nhiên, màn hình ProMotion 120Hz cũng đồng nghĩa với việc tăng độ mượt mà và khả năng phản hồi tổng thể, từ việc cuộn các trang mạng xã hội đến chơi game.

iPhone 17.

Chắc chắn, iPhone 18 sẽ có camera được cải tiến nhưng camera của iPhone 17 cũng không hề tệ. iPhone 17 có hai camera 48 megapixel ở mặt sau (một camera góc rộng và một camera siêu rộng), camera siêu rộng là một nâng cấp lớn so với iPhone 16 - chỉ có cảm biến 12 megapixel. Camera selfie 18 megapixel (có trên các dòng iPhone 17 và iPhone Air) cũng là một nâng cấp tuyệt vời, đặc biệt là chức năng Center Stage có thể thu nhỏ nếu có nhiều người xuất hiện trong khung hình hoặc chuyển từ chế độ dọc sang chế độ ngang mà không cần xoay điện thoại.

Thêm vào đó, iPhone 17 có khung nhôm chắc chắn, nhiều màu sắc đẹp mắt và thời lượng pin ấn tượng. Máy có thể đáp ứng được hơn một ngày với mức sử dụng vừa phải.

Nếu muốn thu hẹp khoảng cách giữa iPhone năm nay và mẫu iPhone năm sau, bạn có thể chi thêm để mua iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro Max có chip A19 Pro mạnh mẽ hơn, thời lượng pin tốt hơn nhiều so với iPhone 17 và có thêm camera thứ ba ở mặt sau với ống kính tele, giúp chụp ảnh linh hoạt hơn bằng cách cung cấp độ zoom 4x để phóng to. Tuy nhiên, thời lượng pin trên iPhone 17 và iPhone 17 Pro thông thường gần như giống hệt nhau.

Ngày phát hành dự kiến của iPhone 18

Lý do lớn khác khiến người dùng không nên chờ đợi để nâng cấp lên iPhone 18 là sản phẩm này có thể không ra mắt vào năm sau. Có tin đồn cho hay, Apple có thể thay đổi chiến lược phát hành iPhone của mình.

Dòng iPhone 17.

Bloomberg đưa tin, công ty dự định trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập mới vào mùa thu năm 2026. Tuy nhiên, iPhone 18, iPhone 18E và iPhone Air 2 dự kiến ​​ra mắt vào tháng 3 năm 2027. Nói cách khác, người dùng sẽ phải đợi iPhone 18 hơn một năm nữa! Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên một trong những mẫu iPhone năm 2026 nhưng khả năng cao là chúng sẽ không có giá phải chăng như các mẫu iPhone ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

Nếu bạn đang dùng iPhone 15 hoặc các mẫu iPhone mới hơn, hãy chờ thêm một năm nữa để mua iPhone 18. Nhưng nếu điện thoại đã cũ hơn nhiều và bạn muốn có một chiếc iPhone mới, không có lý do gì để chờ đợi. Điều này đặc biệt đúng nếu smartphone của bạn đang gặp vấn đề về hiệu năng và thời lượng pin.

Giới chuyên gia thường khuyên người dùng nên nâng cấp điện thoại sau 2 thế hệ, đặc biệt nếu điện thoại bắt đầu gặp sự cố với các tác vụ hàng ngày. Đa số ý kiến ​​cho rằng nếu dung lượng pin tối đa đã giảm xuống dưới 80% và bạn không muốn thay pin mới, đó là thời điểm nên nâng cấp.

Người dùng có thể sử dụng điện thoại lâu hơn do Apple cung cấp hỗ trợ phần mềm và bảo mật cho iPhone trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, hãy để ý xem có tính năng mới nào không hoạt động trên thiết bị của mình hay không hoặc liệu phần cứng camera của iPhone đời mới hơn có mang lại sự nâng cấp rõ rệt hay không.