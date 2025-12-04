iPhone 17 series đã "cứu" thị trường smartphone toàn thế giới với doanh số kỷ lục

Doanh số điện thoại thông minh năm 2025 tốt hơn dự kiến nhờ màn ra mắt dòng iPhone 17 thành công nhất trong năm.

Theo báo cáo mới nhất, 2025 sẽ là năm thành công nhất của Apple khi một mình hãng thúc đẩy tăng trưởng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vượt xa những dự báo trước đó. Tuy nhiên, tình hình năm 2026 có vẻ không mấy khả quan.

iPhone 17 đang "bán chạy như tôm tươi", phá vỡ kỷ lục của Apple

Theo báo cáo mới của IDC, Apple dự kiến ​​xuất xưởng tổng cộng 247,4 triệu chiếc iPhone vào năm 2025, một con số kỷ lục. Điều này sẽ giúp công ty đạt mức tăng trưởng 6,1% về doanh số so với năm trước.

Dòng iPhone 17.

Trên thực tế, doanh số iPhone tốt đến mức IDC đã phải thay đổi dự báo tăng trưởng chung của thị trường điện thoại thông minh. Thay vì dự báo ở mức tăng trưởng 1%, IDC hiện kỳ ​​vọng mức tăng trưởng 1,5%, đẩy tổng lượng smartphone xuất xưởng lên 1,25 tỷ chiếc. Điều này chủ yếu là do doanh số tuyệt vời của iPhone 17 trong quý nghỉ lễ, bao gồm cả thị trường Trung Quốc.

Apple đã xoay chuyển xu hướng thị trường trên khắp các khu vực, bao gồm cả Mỹ và Tây Âu. Công ty được dự báo mức giảm 1% tại Trung Quốc vào năm 2025 nhưng hiện tại dự kiến ​​tăng trưởng 3%.

Một thị trường khác vào năm 2026

Theo các tin đồn, Apple đang có kế hoạch thay đổi lịch ra mắt iPhone với dòng iPhone 18. iPhone Fold và iPhone 18 Pro dự kiến ​​trình làng vào tháng 9/2026 nhưng iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị trì hoãn đến mùa xuân năm 2027.

Tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​hàng năm của thị trường điện thoại thông minh theo hệ điều hành.

Do quyết định đó, IDC dự đoán doanh số iOS sẽ giảm 4,2% vào năm 2026. Cùng với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu, có khả năng dẫn đến hạn chế nguồn cung và tăng giá, doanh số điện thoại thông minh nói chung dự kiến ​​giảm 0,9% vào năm 2026. Sau đó, vào năm 2027, thị trường nói chung và doanh số iPhone ​​sẽ tăng trưởng trở lại.

Giới chuyên gia không ngạc nhiên khi Apple bán được nhiều điện thoại hơn dự kiến ​​nhờ dòng iPhone 17. Điều đáng kinh ngạc là tác động của dòng iPhone 17 lên toàn bộ thị trường.

Ngoài ra, việc thay đổi lịch phát hành iPhone của "Nhà Táo" khiến cả ngành công nghiệp chao đảo cũng cho thấy sự thống trị không thể phủ nhận của hãng.