Đây là smartphone sở hữu cực phẩm camera

Sau nhiều đồn đoán, mẫu flagship Oppo Find X9 Ultra dự kiến ​​​​ra mắt vào ngày 21/4, đã được Oppo hé lộ khá nhiều thông tin chính thức.

Oppo Find X9 Ultra.

Theo đó, tài khoản X chính thức của công ty đã tiết lộ về khả năng chụp ảnh của mẫu smartphone cao cấp này:

- Camera chính tăng lượng ánh sáng thêm 10%

- Ống kính tele quang học 3x: lượng ánh sáng hấp thụ 36%

- Ống kính tele quang học 10x với tiêu cự 230mm: tăng từ zoom quang 6x trên Find X8 Ultra

- Camera siêu rộng: Lượng ánh sáng thu vào nhiều hơn 56%

- Ảnh selfie 50 MP: nhiều điểm ảnh hơn 56% so với trước đây

- Cảm biến đa phổ đặc biệt để hiệu chỉnh màu sắc: độ nhạy sáng cao hơn 43%

Thông tin về Oppo Find X9 Ultra được Oppo công bố.

Với những nâng cấp trên, điện thoại Oppo sẽ đối đầu các "siêu phẩm" như Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.

Thông số dự kiến của Oppo Find X9 Ultra

Điện thoại cao cấp sẽ được trang bị cảm biến Sony LYT-901 200 MP (cho camera chính). Camera siêu rộng 50 MP mang đến khả năng zoom 3x, có thể chứa cảm biến OmniVision OV52A 200 MP.

Bộ phụ kiện Hasselblad Earth Explorer Master Set sẽ đi kèm Oppo Find X9 Ultra.

Ống kính tele "phụ" mới (có zoom quang 10x) sẽ dùng cảm biến Samsung JN5 50 MP. Nhìn chung, Oppo Find X9 Ultra cũng là một thiết bị khá đặc biệt.

Bộ phụ kiện chụp ảnh gồm những gì?

Khi đi kèm bộ phụ kiện, Oppo Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Master Set sẽ có một số sê-ri duy nhất, một bộ mở rộng ống kính tele khổng lồ và một số phụ kiện chụp ảnh như hộp đựng có báng cầm tích hợp và bộ lọc.

Điện thoại Oppo sẽ trở thành máy ảnh chuyên dụng.

Bộ sản phẩm này được lấy cảm hứng từ Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Limited Edition – một chiếc máy ảnh tầm trung, trị giá 14.000 USD (khoảng 368,6 triệu đồng). Theo hình ảnh quảng cáo, Oppo Find X9 Ultra có kèm theo bộ chuyển đổi tele. Khi sử dụng cùng các phụ kiện này, chiếc smartphone cao cấp của Oppo sẽ trở thành một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Dự kiến, Find X9 Ultra sẽ được bán ra ngoài thị trường Trung Quốc. Giá bán của máy vẫn còn là một bí ẩn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.