Motorola tiếp tục “chơi màu” với Edge 70 Pro phiên bản mới

Những thông tin đầu tiên về Motorola Edge 70 Pro đã được hé lộ thông qua các hình ảnh quảng cáo và thông tin rò rỉ. Một trang quảng cáo trên Flipkart đã xác nhận rằng điện thoại sẽ sớm có mặt trên thị trường, tuy nhiên, ngày ra mắt cụ thể vẫn chưa được công bố.

Motorola Edge 70 Pro dự kiến ra mắt vào cuối tháng này.

Theo thông tin từ Ytechb, hình ảnh độ phân giải cao của Motorola Edge 70 Pro cho thấy nhiều tùy chọn màu sắc và chất liệu khác nhau. Các màu sắc bao gồm Pantone Titan (xanh đậm), Pantone Zinfandel (đỏ đậm) và một phiên bản màu nâu đậm. Hình ảnh quảng cáo từ Motorola cũng tiết lộ các phiên bản màu xanh lam, xanh lá cây và xám nhạt với lớp hoàn thiện vân đá cẩm thạch, cho thấy sự đa dạng về màu sắc có thể khác nhau tùy theo khu vực. Phiên bản màu xanh lam có kết cấu vải chống trơn trượt, trong khi mẫu màu nâu có mặt lưng lấy cảm hứng từ gỗ.

Về thiết kế, Edge 70 Pro sở hữu màn hình cong ở cả hai cạnh, kết hợp với khung viền mỏng và phẳng. Mặt sau của máy có cụm camera hình vuông với ba ống kính, bao gồm một ống kính siêu rộng và một ống kính tele với zoom quang 3,5x, đi kèm tính năng ổn định hình ảnh quang học. Đặc biệt, ít nhất một cảm biến trong hệ thống camera sử dụng công nghệ Lytia của Sony, cho thấy sự chú trọng vào việc cải thiện chất lượng hình ảnh.

Theo các chứng nhận, Motorola Edge 70 Pro sẽ được trang bị pin dung lượng 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W qua cổng USB-C. Mặc dù các thông số kỹ thuật khác vẫn chưa được xác nhận, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trước cuối tháng Tư.

Trước đó, Motorola đã hé lộ thiết bị với khẩu hiệu “Nắm bắt màn đêm”, nhấn mạnh khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Các thông tin rò rỉ cũng cho thấy các tùy chọn màu sắc như xanh lá cây satin, trắng cẩm thạch và xanh lam vân vải, cùng màn hình cong và thiết lập ba camera. Ngoài ra, Edge 70 Pro được cho là sẽ có các tính năng như sạc không dây, Wi-Fi 6E và NFC, định vị nó như một lựa chọn nhiều tính năng trong dòng sản phẩm Edge 70 và Edge 70 Fusion.