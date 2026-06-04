Công nghệ chip mới sẽ làm thay đổi các thiết bị điện tử tương lai

Công nghệ chip đặc biệt này được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu từ Trường Vật lý và Thiên văn học thuộc Đại học Monash (Australia) nhằm thúc đẩy công nghệ lượng tử. Con chip này hứa hẹn sẽ tạo ra các hệ thống máy tính nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, từ đó kéo dài thời gian sử dụng pin cho nhiều thiết bị điện tử.

Công nghệ chip được kỳ vọng tạo cuộc cách mạng cho AI và máy tính lượng tử

Điểm nổi bật của con chip nằm ở hệ thống nhỏ gọn cho phép tạo ra tín hiệu ánh sáng và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện ngay bên trong chip. Điều này có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện phát triển phần cứng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, loa và tivi.

Chìa khóa giúp tạo nên công nghệ chip mới

Công nghệ đằng sau con chip được phát triển dựa trên thuộc tính lượng tử có tên gọi là “bậc tự do thung lũng”. Giám đốc Trường Vật lý, Thiên văn học và Quang học nano thuộc Đại học Monash, Giáo sư Stefan A. Maier, cho rằng việc phát triển chip này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và công nghệ. Ông nhấn mạnh: “Đây là một bước quan trọng trong việc tích hợp các hệ thống. Bằng cách kết hợp ánh sáng và vật liệu lượng tử trên một con chip, chúng ta có thể tiếp cận những phương thức mới để mã hóa và xử lý thông tin”.

Chip lượng tử này được thiết kế với kích thước chỉ vài nguyên tử, cho phép các công ty công nghệ lớn tích hợp nhiều linh kiện và bộ phận lớn hơn, cải thiện cấu trúc và hiệu suất của thiết bị, ví dụ như pin dung lượng cao hơn.

Để chứng minh tiềm năng của con chip, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc mã hóa và xử lý đồng thời hai hình ảnh khác nhau, thể hiện khả năng xử lý nhiều luồng thông tin cùng lúc. Đây là một kỳ tích đáng chú ý hứa hẹn mở ra triển vọng mới cho ngành công nghệ.