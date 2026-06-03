Lý do nhiều người chọn sạc chậm dù điện thoại Android hỗ trợ sạc nhanh

Mỗi phương pháp có những ưu điểm riêng phục vụ cho các nhu cầu khác nhau. Nếu cần sạc nhanh trong ngày, bộ sạc nhanh thường là lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu có thể chờ đợi hoặc muốn sạc qua đêm, sạc thông thường sẽ là lựa chọn tốt hơn, đặc biệt vì nó giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng bộ sạc nhanh (15W trở lên) có thể làm cho điện thoại nóng lên do dòng điện cao. Tuy nhiên, nếu người dùng không sạc sai cách, chẳng hạn như để pin sạc đầy ở mức 100% mà vẫn cắm sạc, người dùng có thể yên tâm sử dụng bộ sạc nhanh khi cần thiết.

Một nghiên cứu từ kênh YouTube HTX Studio đã thử nghiệm với 6 điện thoại Android, trong đó một nửa sử dụng bộ sạc nhanh và nửa còn lại sử dụng bộ sạc thông thường. Kết quả cho thấy, sau 500 chu kỳ sạc, sạc nhanh chỉ làm giảm dung lượng pin thêm 0,3%, một con số không đáng kể nhưng vẫn cần lưu ý.

Bộ sạc 5W thông thường mất khoảng ba giờ để sạc đầy điện thoại từ 0% đến 100%, trong khi bộ sạc nhanh 15W chỉ mất khoảng 90 phút. Tuy nhiên, sạc thông thường tạo ra ít nhiệt hơn, một chi tiết rất quan trọng vì nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ pin. Theo chuyên gia công nghệ Marques Brownlee, pin điện thoại giống như một miếng bọt biển hấp thụ điện năng. Khi pin gần đầy, tốc độ hấp thụ giảm và một phần năng lượng sẽ chuyển hóa thành nhiệt khiến điện thoại nóng lên.

Để bảo vệ pin, người dùng nên giữ mức pin trong khoảng từ 20% đến 80%. Các điện thoại Android hiện đại thường có tính năng bảo vệ pin giúp ngăn chặn việc sạc đầy 100% sau khi pin đạt 80%. Mặc dù sạc nhanh có thể là phương pháp sạc chủ đạo trong tương lai, nhưng người dùng cần lưu ý sử dụng bộ sạc của các thương hiệu uy tín và tránh sạc nhanh trong các điều kiện có thể làm tăng nhiệt độ, như khi chơi game hoặc để dưới ánh nắng mặt trời.

Tóm lại, cả sạc nhanh và sạc thông thường đều có những lợi ích riêng. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng, tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng việc bảo vệ pin là điều quan trọng nhất.