Cách dùng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện mà ít người áp dụng

Trong thời tiết nắng nóng, điều hòa đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Nhiều người có thói quen bật điều hòa liên tục từ khi trở về nhà cho đến khi đi ngủ để duy trì không gian thoải mái.

Tuy nhiên, việc làm mát quá mức không chỉ tiêu tốn điện năng mà còn có thể gây ra những vấn đề khác. Để sử dụng điều hòa hiệu quả hơn, người dùng cần chú ý đến một số thói quen đơn giản.

Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng, việc sử dụng điều hòa không chỉ đơn thuần là chọn nhiệt độ mà còn liên quan đến cách làm mát căn phòng và kiểm soát chi phí. Ông khuyên người dùng nên bật điều hòa khoảng 15-30 phút trước khi về nhà nếu có ứng dụng điều khiển từ xa, với mức nhiệt lý tưởng khoảng 25 độ C kết hợp với quạt gió. Chỉ nên làm mát những không gian sẽ sử dụng ngay, như phòng khách hoặc phòng ngủ, để tránh lãng phí điện.

Đối với những gia đình không sử dụng hệ thống điều khiển thông minh, người dùng được khuyến cáo đặt nhiệt độ 23-24 độ C trong 10-15 phút đầu để làm mát nhanh, sau đó tăng lên 25 độ C. Việc đặt nhiệt độ quá thấp, như 18 độ C, không giúp làm lạnh nhanh hơn mà chỉ làm điều hòa hoạt động lâu hơn và tiêu tốn nhiều điện hơn. Khi muốn tạo cảm giác mát hơn mà không cần hạ nhiệt độ sâu, người dùng có thể sử dụng quạt trần hoặc quạt đứng để tạo luồng không khí lưu thông.

Ngoài ra, việc đóng kín cửa ra vào, cửa sổ và kéo rèm ở những phòng bị nắng chiều chiếu trực tiếp cũng giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn. Người dùng cũng nên hạn chế sử dụng máy sấy quần áo, lò nướng hay các thiết bị tỏa nhiệt khi đang bật điều hòa. Đối với phòng ngủ, tốt hơn hết nên kéo rèm cản sáng từ khoảng 17h để giảm lượng nhiệt tích tụ trước giờ đi ngủ.

Trong thực tế, nhiều gia đình đã nhận thấy hóa đơn tiền điện giảm đáng kể khi chuyển việc sử dụng điều hòa từ 22 độ C sang 25 độ C, kết hợp với quạt và hẹn giờ 2-3 tiếng. Việc sử dụng chế độ hẹn giờ hoặc chế độ ngủ cũng giúp điều hòa không phải chạy hết công suất vào rạng sáng khi căn phòng đã đủ mát.

Bên cạnh việc tiết kiệm điện, nhiều gia đình còn gặp tình trạng điều hòa có mùi ẩm mốc sau một thời gian sử dụng. Theo giải thích, mặc dù điều hòa không tạo ra chất ô nhiễm nhưng có thể giữ lại bụi bẩn và vi sinh vật trong không khí. Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên mở cửa sổ khoảng 10-15 phút mỗi sáng để lưu thông không khí và kiểm tra hệ thống thoát nước của điều hòa.

Về bảo dưỡng, người dùng nên vệ sinh lưới lọc thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ mỗi 3-6 tháng, đặc biệt với những gia đình sử dụng máy hàng ngày hoặc nuôi thú cưng. Nếu điều hòa thường xuyên gặp lỗi hoặc làm mát kém, người dùng nên cân nhắc thay mới thiết bị.

Cuối cùng, đối với những người vừa nhận nhà mới, tốt hơn hết nên tính toán kỹ nhu cầu sử dụng điều hòa thay vì lắp đặt quá nhiều thiết bị. Việc lựa chọn hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng.