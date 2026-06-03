iPhone 18 Pro sẽ có khung nhôm hay titan?

Dòng iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro sử dụng khung titan nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền, đồng thời tạo cảm giác cao cấp cho sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, Apple có thể chuyển sang khung nhôm trên iPhone 18 Pro. Điều này khiến giới công nghệ tiếp tục tranh luận về chất liệu mà Apple sẽ lựa chọn cho iPhone 18 Pro.

Mới đây, tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo nhận định, khả năng Apple sẽ quay trở lại sử dụng khung titan trên các mẫu iPhone cao cấp trong tương lai là khá thấp. Theo nguồn tin này, nhôm có nhiều lợi thế hơn về khả năng tản nhiệt, có lợi hơn cho smartphone khi phải xử lý nhiều tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với cường độ cao.

iPhone 17 Pro.

Fixed Focus Digital cho rằng xu hướng ưu tiên nhôm không chỉ xuất hiện ở Apple mà còn có thể lan rộng sang các nhà sản xuất Android.

Titan vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ

Quan điểm của Fixed Focus Digital trái ngược với thông tin được chia sẻ trước đó bởi tài khoản Instant Digital. Hồi tháng 5, nguồn tin này cho biết, Apple đang nghiên cứu các hợp kim titan thế hệ mới nhằm ứng dụng cho những mẫu iPhone tương lai.

Trên thực tế, việc Apple tiếp tục nghiên cứu titan là điều hoàn toàn hợp lý. Với ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng chục tỷ USD mỗi năm, hãng thường xuyên đánh giá, thử nghiệm và cải tiến các loại vật liệu nhằm phục vụ cho những thế hệ sản phẩm kế tiếp.

Dù không công bố chi tiết về kế hoạch phát triển vật liệu, Apple từ lâu đã có xu hướng lựa chọn chất liệu dựa trên các mục tiêu kỹ thuật, độ bền, trọng lượng cũng như hiệu quả sản xuất. Những thay đổi trong quá khứ cho thấy hãng luôn sẵn sàng chuyển đổi vật liệu khi tìm thấy giải pháp phù hợp hơn.

Vì sao Apple có thể ưu tiên nhôm?

Trong lịch sử phát triển sản phẩm, Apple nhiều lần thay đổi vật liệu để đáp ứng các yêu cầu thiết kế và công nghệ mới. Việc chuyển từ vỏ nhựa sang nhôm trên dòng MacBook giúp cải thiện độ cứng cáp và chất lượng hoàn thiện. Trên iPhone, thép không gỉ từng được lựa chọn cho các mẫu iPhone Pro nhờ cảm giác sang trọng và độ chắc chắn vượt trội so với nhôm.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Đến thế hệ iPhone 15 Pro, Apple chuyển sang titan nhằm giảm đáng kể trọng lượng thiết bị trong khi vẫn duy trì độ bền cao. Tuy nhiên, titan cũng tồn tại không ít hạn chế. Loại vật liệu này có chi phí sản xuất cao hơn, khó gia công hơn và khả năng dẫn nhiệt kém hơn nhôm.

Đây là lý do nhiều chuyên gia cho rằng Apple có thể cân nhắc quay lại với nhôm khi các smartphone ngày càng phải xử lý khối lượng công việc lớn liên quan đến AI, đồ họa và các tác vụ hiệu năng cao. Khả năng tản nhiệt tốt hơn của nhôm có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng đủ thuyết phục để khẳng định Apple sẽ từ bỏ hoàn toàn khung titan. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ gần đây cho thấy nhôm đang được xem là ứng viên sáng giá hơn cho những thế hệ iPhone trong tương lai gần.