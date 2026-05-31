Nhiều bất ngờ trong một báo cáo về thị phần smartphone quý I/2026

Tại khu vực Trung Đông, báo cáo cho thấy Honor vừa lần đầu tiên vươn lên trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai với mức tăng trưởng vượt bậc 73% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Còn tại thị trường châu Phi, Honor có mức tăng trưởng thường niên mạnh nhất toàn ngành với 101%. Sự tăng trưởng này là khá bất ngờ, bởi trước đó hãng smartphone Trung Quốc nói trên thường được xếp hàng thấp hơn.

Cũng theo báo cáo, Xiaomi đang sát nút Honor, với chỉ 1% hơn thua. Trong khi đó, Samsung vẫn dẫn đầu với 29%, hơn thương hiệu xếp sau đúng 5%. Một thương hiệu cũng khá quen thuộc khác là Oppo chỉ chiếm 6%, bị bỏ xa bởi ba "ông lớn" đứng trước. Tất nhiên, Trung Đông không phải là thị trường trọng điểm cho các mẫu iPhone xa xỉ của Apple nên họ không có trong top 5.

Thị phần smartphone quý I/2026 do Omdia công bố.

Theo đánh giá của các đơn vị phân tích thị trường, khu vực Đông Nam Á (SEA) trong quý 1/2026 đã trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi sản lượng xuất xưởng toàn ngành sụt giảm 9% do các hãng ưu tiên biên lợi nhuận. Bất chấp bối cảnh, Honor trở thành điểm sáng khi đạt mức tăng trưởng 28% (YoY). Đặc biệt, tại thị trường phát triển như Singapore, họ lần đầu tiên thiết lập cột mốc mới khi vươn lên vị trí thứ ba về thị phần.

Đồng thời, tại khu vực Mỹ La-tinh (LATAM), hãng tiếp tục duy trì vị thế ở vị trí thứ tư toàn thị trường với mức tăng trưởng ổn định 30% YoY, giữ vững phong độ trước những áp lực về chi phí linh kiện gia tăng trong giai đoạn đầu năm 2026.

Báo cáo thị trường châu Âu của Omdia khẳng định, Honor là nhà sản xuất có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các thương hiệu lớn đang hiện diện tại lục địa này. Sản lượng xuất xưởng của hãng trong Quý 1/2026 đã tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thành quả vô cùng ý nghĩa khi thị trường chung tại châu Âu chỉ nhích nhẹ 2% và mức giá smartphone tại đây đang chạm đỉnh lịch sử.