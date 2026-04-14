Redmi R70m lộ diện mở đường cho dòng smartphone mới với màn 6.9 inch và pin 6.300 mAh

Theo Gizmochina, Redmi có kế hoạch giới thiệu một dòng điện thoại giá rẻ hoàn toàn mới. Gần đây, một thiết bị thuộc dòng R series đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu sản phẩm của một nhà mạng Trung Quốc, với khả năng được đặt tên là Redmi R70m 5G hoặc đơn giản là Redmi R70.

Theo thông tin rò rỉ, chiếc điện thoại này sẽ cung cấp cho người dùng 5 tùy chọn cấu hình bộ nhớ khác nhau. Phiên bản cơ bản sẽ có 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, trong khi các phiên bản tầm trung sẽ có 6GB RAM với tùy chọn 128GB hoặc 256GB bộ nhớ. Ngoài ra, hãng cũng sẽ cung cấp hai phiên bản cao cấp hơn với 8GB hoặc 12GB RAM, đi kèm với 256GB dung lượng lưu trữ.

Về thiết kế, Redmi R70m sẽ có bốn tùy chọn màu sắc thanh lịch: đen trời sao, trắng lông vũ, xanh sương lạnh và tím lông vũ. Khung viền của máy được thiết kế vuông vức, mang lại cảm giác hiện đại và chắc chắn. Cạnh dưới của thiết bị được trang bị đầy đủ cổng cắm tai nghe 3.5 mm, dải loa ngoài và cổng sạc USB-C.

Màn hình của Redmi R70m có kích thước lớn lên tới 6.9 inch với thiết kế màn hình giọt nước, tuy nhiên độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+ 1600 x 720 pixel, phù hợp với định vị của một sản phẩm giá rẻ. Kích thước tổng thể của máy là 171.56 x 79.47 x 8.2 mm và trọng lượng khoảng 211.5 gram.

Về hiệu năng, thiết bị được trang bị vi xử lý UMS9632 từ nhà sản xuất Unisoc, tập trung vào kết nối 5G cơ bản thay vì hiệu năng xử lý cao. Redmi R70m sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 mới nhất và đi kèm viên pin dung lượng lớn 6.300 mAh.

Khả năng chụp ảnh của thiết bị được hỗ trợ bởi hệ thống camera kép ở mặt lưng, với cảm biến chính 13 megapixel và ống kính phụ 8 megapixel. Camera trước có độ phân giải 8 megapixel, phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố mức giá hay thời điểm ra mắt chính thức cho Redmi R70m, nhưng sản phẩm này hứa hẹn sẽ là một bổ sung đáng chú ý vào danh mục điện thoại 5G phổ thông của hãng.