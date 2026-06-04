Top 10 điện thoại Android mạnh mẽ nhất hiện nay

Mặc dù các báo cáo trước đây cho biết danh sách Top 10 trên AnTuTu sẽ không có nhiều thay đổi do giá bộ nhớ tăng và số lượng điện thoại mới ra mắt ít, thực tế lại cho thấy có sự biến động đáng kể trong thứ hạng.

Red Magic 11S Pro+ là smartphone Android mạnh nhất từng được ghi nhận.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Red Magic 11S Pro+ với điểm số AnTuTu ấn tượng 4.171.821, đánh dấu mức điểm cao nhất cho bất kỳ flagship Android nào trong tháng 5. Theo sau là iQOO 15 Ultra với 4.144.802 điểm, và Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition ở vị trí thứ ba với 4.103.004 điểm. Các vị trí từ thứ tư đến thứ mười lần lượt thuộc về iQOO 15, Red Magic 11 Pro+, Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 Ultra Satellite Communication Edition, Honor WIN, iQOO 15T và Honor Magic 8 Pro.

Tháng 5 có thể được coi là tháng thành công của Vivo khi thương hiệu này, cùng với thương hiệu con iQOO, đã có bốn mẫu điện thoại lọt vào danh sách. Trong khi đó, Red Magic và Honor mỗi hãng có hai đại diện, còn Oppo và Realme chỉ có một.

Danh sách Top 10 smartphone Android mạnh mẽ nhất trong tháng 5/2026.

Một điểm đáng chú ý khác trong bảng xếp hạng tháng này là sự phân bổ chip xử lý. Chín trong số mười điện thoại sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, chỉ có một mẫu, Realme GT8 Pro, được trang bị MediaTek Dimensity 9500. Điều này cho thấy ưu thế vượt trội về hiệu năng của Qualcomm và lý giải tại sao hầu hết các thương hiệu Android cao cấp vẫn lựa chọn chip của hãng này cho các thiết bị chủ lực.

Đáng chú ý, Xiaomi đã không có bất kỳ thiết bị nào lọt vào top 10 trong tháng 5, đánh dấu sự vắng mặt của thương hiệu này trong bảng xếp hạng, điều trước đây không thường xảy ra.