Công nghệ lần đầu xuất hiện trên chuột máy tính, game thủ sẽ cần

Tại sự kiện Computex 2026 diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 2/6/2026, hãng công nghệ Corsair đã chính thức giới thiệu bộ bốn thiết bị ngoại vi dành cho game thủ và người sáng tạo nội dung, gồm bàn phím từ tính Clipper Pro Mini 60, chuột không dây NightSword V2 Wireless SD và bộ đôi tai nghe HS35 v3.

Bàn phím Clipper Pro Mini 60 sở hữu thiết kế rút gọn với layout 60%, sử dụng switch từ tính Corsair Mgx Hyperdrive Core. Thiết bị cho phép người dùng tùy chỉnh hành trình phím từ 0,2 - 3,8mm với độ bền công bố đạt 100 triệu lần nhấn. Bàn phím này được tích hợp các tính năng điều khiển mới như Multi Action (gán tối đa 4 hành động trên một phím), Tap Lock (chuyển đổi chế độ giữ phím thành một lần nhấn) và Smart Tap (phân biệt thao tác nhấn nhanh và nhấn giữ).

Về mặt hiệu suất, sản phẩm áp dụng công nghệ siêu lấy mẫu Corsair Axon 8000Hz, tính năng Rapid Trigger hỗ trợ kích hoạt lại phím ở hành trình 0,1mm và cơ chế FlashTap SOCD hỗ trợ xử lý các tín hiệu đầu vào ngược hướng. Ngoài ra, Clipper Pro Mini 60 đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP57, hỗ trợ tùy chỉnh qua giao diện trình duyệt Corsair Web Hub và kết nối qua cáp USB-C với PC, Mac, Xbox, PlayStation. Dịp này, hãng cũng cập nhật phần mềm để đưa bộ toolkit Hall Effect lên dòng bàn phím Vanguard Pro 96.

Bàn phím CLIPPER PRO MINI 60.

Sản phẩm tiếp theo là chuột chơi game Nightsword V2 Wireless SD. Đây là thiết bị đầu tiên của hãng được trang bị nút bấm kích hoạt trực tiếp bảng overlay Elgato Virtual Stream Deck trên màn hình. Qua ứng dụng Stream Deck, người dùng có thể gán các chuỗi kỹ năng, phím tắt hoặc liên kết với các ứng dụng như OBS, Discord, Spotify từ 8 nút lập trình trên chuột. Thiết bị sở hữu cảm biến Corsair Marksman S với độ phân giải tối đa 33.000 DPI, tốc độ tracking 750 IPS và gia tốc 50G. Chuột hỗ trợ tần số lấy mẫu 8000Hz ở cả hai chế độ có dây và không dây, sử dụng switch quang học độ bền 100 triệu lần click. Nightsword V2 Wireless SD kết nối qua sóng Slipstream Wireless 2.4GHz, Bluetooth hoặc dây USB-C, cho thời lượng pin hoạt động liên tục lên đến 170 giờ khi tắt đèn LED.

Chuột tích hợp StreamDesk.

Đối với mảng âm thanh, Corsair mang đến hai lựa chọn tai nghe trang bị củ loa Neodymium 50mm là HS35 v3 Wireless và HS35 v3. Phiên bản không dây hỗ trợ công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos (chỉ khả dụng trên PC thông qua ứng dụng Dolby Access), kết nối đa thiết bị từ PC, Mac đến PlayStation, Nintendo Switch và di động qua sóng 2.4GHz hoặc Bluetooth. Tai nghe này nặng 250g, thời lượng pin đạt 30 giờ ở mức âm lượng 50% và tích hợp micro đa hướng có thể tháo rời. Trong khi đó, phiên bản có dây HS35 v3 sử dụng kết nối jack 3.5mm truyền thống, lược bỏ pin giúp trọng lượng giảm xuống còn 230g, hướng đến những người dùng ưu tiên sự đơn giản và khả năng tương thích cắm-là-chạy.

Tai nghe HS35 v3.

Theo thông báo từ nhà sản xuất, cả 4 sản phẩm kể trên đã bắt đầu được mở bán từ ngày 2/6/2026 thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến và các nhà phân phối chính thức của Corsair trên toàn cầu.