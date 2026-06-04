iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình đỉnh nhất thế giới, vượt cả iPhone Ultra

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, tạm được gọi là iPhone Ultra, đang tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất thương mại.

Trong khi, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ nhận công nghệ Samsung M16 OLED mới nhất.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ nhận công nghệ Samsung M16 OLED mới nhất.

Sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn, dự án iPhone gập được mong đợi nhất của Apple hiện đã bước vào các bước hiệu chỉnh tiền sản xuất quan trọng, đồng thời hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý về cấu hình và thiết kế.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple đang chuẩn bị một sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với các mẫu iPhone truyền thống.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa thiết kế gập phức tạp, công ty dường như cũng phải chấp nhận một số sự đánh đổi nhất định về phần cứng.

Thông tin mới nhất cho thấy iPhone Ultra sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) chuyên dụng nhưng lại không sở hữu công nghệ màn hình OLED tiên tiến nhất của Samsung như những mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thế hệ tiếp theo.

iPhone Ultra nhường hào quang M16 cho iPhone 18 Pro Max

Theo nguồn tin rò rỉ Schrödinger, Apple đã quyết định sử dụng tấm nền Samsung M14 OLED cho iPhone Ultra. Đây cũng là thế hệ màn hình đang được đánh giá rất cao về độ sáng, khả năng hiển thị màu sắc và hiệu suất năng lượng.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là việc các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lai được cho là sẽ nhận công nghệ Samsung M16 OLED mới nhất, vượt trội hơn đáng kể so với M14.

M16 được xem là thế hệ OLED tiên tiến hàng đầu của Samsung, sử dụng cấu trúc vật liệu phát quang màu xanh phosphorescent thay thế cho vật liệu huỳnh quang màu xanh truyền thống.

Đây là bước tiến công nghệ quan trọng bởi lớp vật liệu phosphorescent có khả năng chuyển đổi năng lượng thành ánh sáng hiệu quả hơn nhiều, giúp giảm điện năng tiêu thụ và kéo dài thời lượng pin.

Bên cạnh đó, M16 còn là tấm nền 10-bit thực thụ, mang lại khả năng hiển thị dải màu rộng hơn, chuyển màu mượt mà hơn và cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh trong các nội dung HDR.

Việc Apple không trang bị M16 cho iPhone Ultra có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây được kỳ vọng sẽ là mẫu iPhone đắt đỏ và cao cấp nhất trong lịch sử hãng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quyết định này có thể xuất phát từ các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất, nguồn cung hoặc những hạn chế kỹ thuật của thiết kế màn hình gập.

Không chỉ iPhone Ultra, nguồn tin còn tiết lộ rằng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng cũng sẽ sử dụng màn hình M14 OLED hoặc một biến thể mang tên M12+ OLED.

M12+ được cho là phiên bản nâng cấp của dòng màn hình M12 từng xuất hiện trên iPhone 14 Pro và dòng Galaxy S23. Dù không đạt đến trình độ của M14 hay M16, công nghệ này vẫn đủ sức đáp ứng các yêu cầu về chất lượng hiển thị cao cấp trong phân khúc flagship.

Điều này cho thấy Apple đang có xu hướng phân tầng công nghệ màn hình rõ ràng hơn giữa các dòng sản phẩm trong những năm tới, thay vì trang bị đồng đều như trước đây.

“Vũ khí” mới cho chiếc iPhone mạnh nhất

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của đợt rò rỉ lần này là việc iPhone Ultra sẽ sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi chuyên dụng.

Đây là công nghệ đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android cao cấp trong vài năm gần đây, đặc biệt là các mẫu máy tập trung vào hiệu năng như điện thoại gaming hoặc flagship trang bị chip mạnh.

Hệ thống vapor chamber hoạt động bằng cách phân tán nhiệt nhanh hơn trên diện tích lớn, giúp duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài và hạn chế hiện tượng giảm xung nhịp do quá nhiệt.

Đối với iPhone Ultra, công nghệ này có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi thiết kế gập thường khiến không gian tản nhiệt bị thu hẹp hơn so với điện thoại dạng thanh truyền thống.

Việc trang bị buồng hơi cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một thiết bị có hiệu năng rất cao, đủ sức xử lý các tác vụ AI, chơi game và sáng tạo nội dung nặng trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, để đạt được thiết kế siêu mỏng và cơ chế gập phức tạp, Apple được cho là sẽ phải cắt giảm một số tính năng quen thuộc.

Các nguồn tin cho biết iPhone Ultra có thể sử dụng hệ thống Face ID đơn giản hơn, cắt giảm camera telephoto, loại bỏ MagSafe, bỏ khe SIM vật lý tại nhiều thị trường và thậm chí không có nút Action Button như trên các mẫu Pro hiện nay.

Những thay đổi này cho thấy Apple đang ưu tiên không gian bên trong dành cho bản lề, pin và cơ chế màn hình gập hơn là cố gắng giữ lại toàn bộ các tính năng hiện có.

Ở một diễn biến khác, leaker nổi tiếng Ice Universe vừa công bố hình ảnh mô hình thử nghiệm của iPhone Ultra. Theo các thông tin hiện tại, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể chỉ được bán với hai màu sắc gồm trắng và xanh đậm.

Nếu các tin đồn trở thành sự thật, iPhone Ultra sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của Apple kể từ khi hãng giới thiệu iPhone X vào năm 2017.

(Theo PhoneArena, Macworld, Wccftech)