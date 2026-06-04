Corsair công bố bộ 3 phụ kiện độc đáo cho máy tính

Tại sự kiện Computex 2026 diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 2/6/2026, thương hiệu công nghệ Corsair đã công bố loạt giải pháp phần cứng mới hướng đến khả năng làm mát, hiển thị và cá nhân hóa hệ thống máy tính. Các sản phẩm được giới thiệu bao gồm thế hệ quạt tản nhiệt mới, mô-đun màn hình LCD rời cho tản nhiệt chất lỏng, các phiên bản màu mới cho màn hình cảm ứng đặt bàn và phụ kiện ốp gỗ dành cho vỏ máy.

Corsair trình làng loạt thiết bị mới tại Computex 2026.

Đầu tiên là thế hệ quạt làm mát thứ hai mang tên iCUE Link RX II RGB, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất thổi khí ổn định với độ ồn thấp. Sản phẩm trang bị cánh quạt chống xoáy AirGuide giúp định hình luồng gió qua thùng máy hoặc két tản nhiệt, kết hợp cùng bạc đạn từ tính Magnetic Dome và chế độ Zero RPM tự động dừng quay hoàn toàn khi hệ thống hoạt động ở mức tải thấp. Thiết bị có hai kích thước bán lẻ phổ thông là 120mm và 140mm.

Bên cạnh đó, hãng cung cấp thêm giải pháp khung hợp nhất RX360 II RGB Unified Frame, cho phép ghép nối sẵn ba quạt 120mm vào một khung cố định duy nhất bằng 4 vị trí bắt ốc để rút ngắn thời gian lắp đặt. Mỗi chiếc quạt sở hữu 8 bóng LED RGB chiếu sáng qua màn chắn trong mờ ở phần hông, hỗ trợ đồng bộ hiệu ứng qua phần mềm iCUE. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản quạt đóng gói kèm hoặc không kèm bộ điều khiển iCUE Link System Hub để bổ sung vào hệ thống sẵn có. Sản phẩm này được áp dụng thời hạn bảo hành chính hãng là 5 năm.

iCUE Link RX II RGB.

Đồng thời, hãng cũng ra mắt mô-đun màn hình iCUE Link LCD 5" nhằm nâng cấp chức năng hiển thị cho các bộ tản nhiệt nước dòng Titan II RX và Titan RX. Thiết bị này sử dụng tấm nền IPS kích thước 5 inch với độ phân giải đạt 720x1280 pixel, độ sâu màu 24-bit và độ sáng tối đa 500 cd/m². Thông qua phần mềm iCUE, màn hình có thể thực hiện các chức năng như giám sát thông số vận hành của hệ thống, hiển thị ảnh tĩnh, ảnh động hoặc đóng vai trò như một màn hình phụ trong hệ điều hành Windows. Mô-đun áp dụng cấu trúc thiết kế CapSwap cho phép tháo lắp nhanh không cần dụng cụ, đồng thời tích hợp sẵn một quạt làm mát kích thước 70mm hỗ trợ tính năng Zero RPM nhằm tản nhiệt riêng cho khu vực mạch VRM trên bo mạch chủ. Thiết bị có hai tùy chọn màu sắc đen hoặc trắng với thời hạn bảo hành 5 năm.

Mô-đun màn hình iCUE Link LCD 5 inch.

Đối với dòng màn hình cảm ứng đặt bàn Xeneon Edge 14.5", nhà sản xuất bổ sung thêm hai phiên bản màu mới bao gồm màu Crystal (trong suốt hoàn toàn) và màu Smoke (bán trong suốt) nhằm đa dạng hóa khả năng phối màu với các góc làm việc hoặc các mẫu vỏ máy máy tính đồng bộ.

Màn hình cảm ứng để bàn Xeneon Edge 14.5".

Cuối cùng, mảng tùy biến vỏ máy đón nhận thêm các phụ kiện mặt trước Wood và Elite Wood chế tác từ chất liệu gỗ nguyên khối dành cho dòng vỏ máy Frame 5000 Series (tương thích mẫu Frame 5000D). Các tấm ốp này được tạo hình theo cấu trúc thanh dọc hoặc họa tiết gợn sóng nhằm đảm bảo khoảng trống cho luồng gió lưu thông vào bên trong máy, hỗ trợ thao tác lắp đặt nhanh trong vài giây.