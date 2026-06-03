Hàng triệu người dùng iPhone chưa biết đến cài đặt thú vị này

Nhiều người dùng iPhone không biết rằng thiết bị của họ có thể phát âm thanh khi khởi động hoặc tắt nguồn. Đây là một tính năng được Apple bổ sung nhằm hỗ trợ khả năng tiếp cận, đồng thời giúp người dùng dễ dàng xác nhận trạng thái hoạt động của thiết bị.

Để kích hoạt, người dùng mở Cài đặt, chọn Trợ năng, tiếp tục vào Âm thanh & hình ảnh trong mục Nghe rồi bật tùy chọn Âm thanh khi bật & tắt nguồn. Sau khi được kích hoạt, iPhone sẽ phát âm báo ngắn mỗi khi khởi động hoặc tắt nguồn.

Theo Apple, đây là một tính năng trợ năng dành cho người khiếm thị hoặc người gặp khó khăn trong việc nhận biết trạng thái thiết bị. Âm thanh phát ra đóng vai trò như tín hiệu xác nhận rằng điện thoại đã thực sự bật hoặc tắt thành công.

Tuy nhiên, không phải mọi mẫu iPhone đều hỗ trợ tính năng này. Các nguồn tài liệu cho biết âm thanh khởi động và tắt máy chỉ khả dụng trên dòng iPhone 14 trở lên do được tích hợp ở cấp độ phần cứng của thiết bị. Điều đó cũng đồng nghĩa Apple khó có thể bổ sung tính năng này cho các mẫu iPhone cũ thông qua cập nhật phần mềm.

Một điểm đáng chú ý là âm báo này vẫn có thể phát ngay cả khi iOS chưa tải xong hoàn toàn, bởi nó được xử lý trực tiếp từ phần cứng khởi động của máy. Người dùng cũng không thể thay đổi hoặc tùy chỉnh âm thanh theo sở thích cá nhân mà chỉ có thể bật hoặc tắt tính năng.

Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người dùng đánh giá đây là một bổ sung thú vị giúp họ dễ nhận biết thời điểm thiết bị khởi động hoàn tất. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng âm lượng của âm báo khá lớn và thường tắt đi sau một thời gian sử dụng.

Dù không phải tính năng quá quan trọng, âm thanh khởi động và tắt nguồn vẫn là một trong những tùy chọn ít được biết đến trên iPhone, đặc biệt hữu ích với những ai muốn nhận phản hồi rõ ràng hơn từ thiết bị của mình.