Những chiếc smartphone đang “qua mặt” iPhone về công nghệ

Tuy nhiên, Apple vẫn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người dùng. Nhiều người cho rằng thương hiệu này không mang lại nhiều cải tiến công nghệ so với các nhà sản xuất Android khác, đặc biệt khi nhìn vào sự xuất hiện của những sản phẩm dưới đây.

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Pro nổi bật với hệ thống camera được phát triển hợp tác cùng Hasselblad, một công ty Thụy Điển chuyên về máy ảnh chuyên nghiệp. Điện thoại được trang bị ống kính chính và ống kính góc siêu rộng 50 MP, cùng camera tele 200 MP, một tiêu chuẩn vượt trội so với mức trung bình trên thị trường.

Để so sánh, camera tele trên iPhone 17 Pro Max chỉ có độ phân giải 48 MP. Trên DxOMark, Find X9 Pro xếp thứ 6 toàn cầu với 166 điểm, nhấn mạnh khả năng chụp ảnh và quay video xuất sắc, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra giới thiệu công nghệ Flex Magic Pixel tiên tiến với tính năng Privacy Display mang đến khả năng bảo mật màn hình bằng cách chỉ cho phép người dùng nhìn thấy nội dung. Privacy Display cho phép người dùng xác định khu vực muốn áp dụng quyền riêng tư, từ thanh thông báo đến toàn bộ màn hình.

Privacy Display là một bước tiến lớn trong công nghệ bảo mật màn hình, cho phép người dùng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng này mà không cần phụ kiện.

Galaxy Z Fold 7

Mặc dù ra mắt từ tháng 7 năm ngoái nhưng Galaxy Z Fold 7 vẫn gây chú ý khi đang là chiếc điện thoại gập mỏng và nhẹ nhất của Samsung, chỉ nặng 215 gram và dày 4,2 mm khi mở. Thiết bị này được trang bị camera chính 200 MP, biến nó trở thành chiếc điện thoại gập có độ phân giải camera cao nhất vào thời điểm đó.

Samsung đã nâng cao tiêu chuẩn cho điện thoại gập của mình nhằm tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với Apple, công ty vẫn chưa tham gia vào phân khúc này.

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra nổi bật với hệ thống camera xuất sắc, dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu của DxOMark với 175 điểm. Thiết bị này sở hữu camera chính 50 MP với khẩu độ thay đổi, camera siêu rộng 40 MP và hai camera tele 50 MP.

Kết quả chụp ảnh của Pura 80 Ultra được đánh giá cao về màu sắc sống động và độ sắc nét, đặc biệt trong các tình huống khác nhau.

OPPO Find N6

OPPO Find N6 là một chiếc điện thoại gập khác trong danh sách. Điểm nổi bật của sản phẩm là màn hình không có nếp gấp mang lại bề mặt liền mạch khi mở. OPPO đã đầu tư mạnh vào hệ thống camera với cảm biến 200 MP cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 7.

Pin của OPPO Find N6 có dung lượng 6.000 mAh, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, kết hợp với RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB cho phép thực hiện đa nhiệm mượt mà.

Sự phát triển không ngừng của các thương hiệu smartphone cho thấy trong khi Apple vẫn giữ vững vị thế của mình, các đối thủ đang không ngừng cải tiến và mang đến những sản phẩm vượt trội hơn.