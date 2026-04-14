Smartphone chơi game giá 6,5 triệu đồng có màn 144Hz, tản nhiệt buồng hơi

Nubia vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại thông minh tầm trung chuyên dành cho game thủ mang tên Neo 5 Pro. Sản phẩm này được thiết kế với trọng tâm vào tốc độ phản hồi cảm ứng, chất lượng âm thanh và hệ thống tản nhiệt, nhằm mang đến trải nghiệm giải trí tối ưu nhất cho người dùng.

Nubia Neo 5 Pro sở hữu màn hình OLED 6.8 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét, hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz, giúp các khung hình chuyển động và thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Về phần mềm, thiết bị chạy trên giao diện MyOS 16, được tùy biến từ hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Về cấu hình, Neo 5 Pro được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, kết hợp với bộ nhớ RAM lên đến 12GB và dung lượng lưu trữ tối đa 256GB. Đặc biệt, máy tích hợp các phím trigger vật lý ở cạnh viền, giúp người dùng thao tác dễ dàng và chính xác hơn trong các trò chơi. Công nghệ Magic Touch 3.0 trên màn hình cũng tăng cường độ nhạy cảm ứng, ngay cả khi ngón tay bị ướt hoặc dính mồ hôi.

Hệ thống chống chạm nhầm bằng trí tuệ nhân tạo và động cơ rung tuyến tính trục Z mang lại phản hồi xúc giác chân thực cho từng thao tác. Khả năng tản nhiệt của máy được cải thiện với hệ thống làm mát buồng hơi có diện tích 4,083 mm vuông, giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game liên tục.

Trải nghiệm âm thanh trên Neo 5 Pro được đảm bảo nhờ hệ thống loa kép âm thanh nổi và công nghệ DTS X Ultra sống động. Về khả năng chụp ảnh, sản phẩm trang bị cảm biến chính 50 megapixel cùng camera phụ 2 megapixel ở mặt lưng, và ống kính 16 megapixel ở mặt trước, phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video trực tuyến.

Máy còn được trang bị viên pin dung lượng lớn 6.210 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Hiện tại, Nubia Neo 5 Pro được bán ra với hai tùy chọn màu sắc cơ bản là đen và trắng. Mức giá khởi điểm cho phiên bản 12GB RAM và 128GB bộ nhớ trong là 14.999 peso (khoảng 6,5 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp hơn với 256GB dung lượng lưu trữ có giá 17.999 peso (khoảng 7,9 triệu đồng).