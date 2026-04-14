6 mẫu smartphone phá vỡ lối mòn, mang đến ý tưởng không giống ai

Infinix Note 60 Ultra (Pininfarina Edition)

Infinix Note 60 Ultra là sản phẩm độc đáo được phát triển với sự hợp tác của Pininfarina. Điểm nổi bật của thiết bị này là thiết kế “Uni-Chassis”, trong đó các cảm biến camera được đặt dưới một lớp kính mịn màng tạo nên vẻ ngoài sạch sẽ và khí động học. Đặc biệt, một đèn LED “đuôi” nổi bật giúp thông báo dễ dàng hơn, trong khi màn hình ma trận hoạt động phía sau cung cấp thêm chức năng với các thông báo, hoạt ảnh và widget nhỏ.

Trải nghiệm bắt đầu ngay từ khi mở hộp, với thiết kế hộp đựng sang trọng và độc đáo, gần giống như một sản phẩm cao cấp hơn là một chiếc smartphone thông thường. Hộp sản phẩm còn đi kèm với bộ sạc không dây tùy chỉnh và các phụ kiện phù hợp với ngôn ngữ thiết kế của máy. Về phần cứng, Infinix Note 60 Ultra không làm người dùng thất vọng với camera 200 MP, chip Dimensity 8400 và pin khủng 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100 W.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro đã khẳng định vị thế của mình trong làng smartphone với hiệu suất chơi game cực mạnh. Khác với nhiều mẫu điện thoại khác, RedMagic 11 Pro tập trung hoàn toàn vào hiệu suất chơi game với hệ thống làm mát tiên tiến, bao gồm quạt nội bộ tốc độ cao và công nghệ làm mát bằng kim loại lỏng, thường chỉ thấy trên các máy tính cao cấp. Thiết kế mặt lưng trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy phần hệ thống này, tạo nên vẻ ngoài công nghiệp và độc đáo.

Với chip Snapdragon 8 Elite, RedMagic 11 Pro mang lại hiệu suất hàng đầu mà không bị giảm tốc độ ngay cả trong những phiên chơi game dài. Pin 7.500 mAh và các nút bấm vai tích hợp càng củng cố thiết kế hướng đến game thủ. Ngoài ra, máy còn có thêm tính năng “Mora” AI, mang lại sự thú vị nhưng cũng khá lạ lẫm cho người dùng.

HONOR Robot Phone

Tại MWC 2026, HONOR đã giới thiệu một trong những ý tưởng kỳ lạ nhất với mẫu điện thoại Robot. Thay vì chỉ cải thiện camera bằng phần mềm, HONOR đang thử nghiệm với khả năng di chuyển vật lý. Nguyên mẫu này trang bị hệ thống camera robot có khả năng tự động di chuyển, sử dụng AI để theo dõi đối tượng, điều chỉnh góc chụp và theo dõi chuyển động mà không cần gimbal.

Hệ thống sử dụng một động cơ vi mô nhỏ hơn đồng xu, cho phép di chuyển 90° và 180° cùng với khả năng ổn định 3 trục. Camera chính 200 MP cho thấy đây không chỉ là một ý tưởng mà còn có phần cứng mạnh mẽ. Một điểm thú vị khác là camera có thể “gật đầu” để phản hồi lệnh của người dùng, kết hợp giữa AI và phản hồi cơ học. Mặc dù vẫn chỉ là nguyên mẫu, nhưng sản phẩm cho thấy rõ ràng cách mà smartphone có thể phát triển vượt ra ngoài thiết kế tĩnh hiện tại.

Nothing Phone (4a) Pro

Thương hiệu Nothing của Carl Pei nổi bật với những thiết kế khác biệt, và sản phẩm gần đây có tên Nothing Phone (4a) Pro thể hiện rõ ràng triết lý thiết kế táo bạo. Khác với xu hướng tối giản của nhiều thương hiệu khác, Nothing chọn cách tiếp cận với sự trong suốt, ánh sáng và các tính năng vui nhộn.

Điểm nhấn lớn nhất của chiếc điện thoại này là Glyph Matrix ở mặt sau - một hệ thống LED mini không chỉ thông báo mà còn hiển thị đồng hồ bấm giờ, cảnh báo và thậm chí hỗ trợ khi chụp ảnh với tính năng “Glyph Mirror”. Thiết kế của máy mang phong cách công nghiệp, với các yếu tố lộ ra ngoài tạo cảm giác như một mẫu thử nghiệm công nghệ.

Đặc biệt, đèn ghi hình màu đỏ nhỏ cũng góp phần tạo nên cá tính, điều hiếm thấy ở các smartphone hiện nay. Mặc dù thuộc phân khúc tầm trung, Nothing Phone (4a) Pro vẫn trang bị camera tele 3.5x, một tính năng không phổ biến trong tầm giá này.

Xiaomi 17 Pro Max

Mặc dù có vẻ ngoài truyền thống, nhưng điểm khác biệt của Xiaomi 17 Pro Max nằm ở màn hình AMOLED phụ ở mặt sau. Màn hình này không chỉ để trang trí mà còn hiển thị thông báo, điều khiển nhanh và hỗ trợ chụp selfie bằng camera chính.

Với pin khủng 7.500 mAh và hiệu suất mạnh mẽ từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, cùng hệ thống camera hợp tác với Leica, Xiaomi 17 Pro Max khẳng định vị thế của mình trong phân khúc cao cấp.

Nubia Z80 Ultra

Chiếc điện thoại này nổi bật với trải nghiệm màn hình toàn diện thực sự. Thay vì sử dụng notch hay lỗ khoét, Nubia đã tích hợp camera dưới màn hình, tạo ra một màn hình liền mạch không bị gián đoạn. Chiếc điện thoại này sử dụng camera chính 35mm mang lại cảm giác tự nhiên hơn cho những bức ảnh, đặc biệt là chân dung.

Với pin 7.200 mAh và hiệu suất mạnh mẽ từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, Nubia Z80 Ultra kết hợp nhiều tính năng camera, chơi game và thiết kế độc đáo, tạo nên sự khác biệt trong thị trường smartphone.