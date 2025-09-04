Chi tiết trên iPhone 17 Pro Max khiến iFan say mê

Sự kiện ra mắt iPhone 17 Series chỉ còn một tuần nữa. Tin đồn về chúng vẫn đang liên tục lan truyền. Mới đây, một hình ảnh về buồng hơi của iPhone 17 Pro Max đã được đăng tải trực tuyến.

Theo đó, iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ làm mát buồng hơi để tản nhiệt tốt hơn. Tài khoản trên mạng xã hội X có tên @LusiRoy8 đã chia sẻ một hình ảnh về linh kiện này. Linh kiện bao phủ một khu vực rộng lớn, có thể được thiết kế để tản nhiệt không chỉ từ chip.

Hình ảnh về các vỏ bảo vệ của dòng iPhone 17 Pro.

Không giống như các điện thoại Android cao cấp, iPhone sử dụng một tấm than chì thay vì sử dụng tản nhiệt buồng hơi. iPhone 17 Pro dự kiến ​​là iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ làm mát buồng hơi.

Điều này sẽ giúp smartphone giữ hiệu suất ổn định hơn vì một chiếc điện thoại mát hơn sẽ không cần phải giảm xung nhịp hoặc giảm hiệu suất để bảo vệ các linh kiện bên trong. Điều này sẽ đảm bảo điện thoại duy trì hiệu suất cao ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.

Điện thoại thông minh thường quá nóng khi tải nặng và vấn đề này xảy ra rõ rệt hơn ở iPhone 15 Pro với khung titan. Mặc dù Apple đã triển khai các phương pháp quản lý nhiệt mới để cải thiện hiệu suất nhiệt của iPhone 16 Pro nhưng vấn đề vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Với iPhone 17 Pro, Apple sẽ loại bỏ khung titan và chuyển sang khung nhôm. Điều này cùng với hệ thống làm mát chuyên dụng hy vọng sẽ khiến chip không cần tự điều chỉnh nhiệt độ.

Chỉ iPhone 17 Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt mới.

Với việc AI đang trở thành trọng tâm của trải nghiệm điện thoại thông minh, bộ tản nhiệt là vô cùng quan trọng. Các tác vụ AI có thể gây áp lực lên thiết bị, khiến chúng dễ bị nóng lên hơn. Buồng hơi sẽ giúp iPhone 17 Pro duy trì hiệu suất ổn định bằng cách hỗ trợ làm mát nhanh hơn.

Sự nóng lên và hiện tượng giảm xung nhịp do nhiệt sẽ ảnh hưởng tới những người dùng có nhu cầu cao, đặc biệt là những người sống ở vùng khí hậu ấm áp.

Một số báo cáo cho biết, hệ thống làm mát mới sẽ chỉ giới hạn ở iPhone 17 Pro Max. Mặc dù cả hai mẫu iPhone 17 Pro sẽ cùng được trang bị chip A19 Pro nhưng chỉ có iPhone 17 Pro Max được nâng cấp lên RAM 12GB.

Theo các tin đồn, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB sẽ có giá bán từ 1.199 USD (khoảng 31,5 triệu đồng), tăng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) so với bản tiền nhiệm. Dù vậy, với những đặc ân như trên, sản phẩm này hoàn toàn đáng tiền.