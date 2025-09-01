Lời cảnh báo đến người hâm mộ trước ngày iPhone 17 Air ra mắt

Bên cạnh việc phải “chen suất” để được mua iPhone 17 Air, người dùng cũng nên xem xét ý kiến của những người đã trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định chi tiền.

Không nên “chạy theo phong trào”

Theo các tin đồn, iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 hoặc A19 Pro, RAM 16 GB, màn hình OLED 6,6 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz và camera 48 MP duy nhất ở mặt sau. Nhiều người lo ngại rằng việc camera không có ống kính góc siêu rộng và tele có thể khiến trải nghiệm chụp ảnh không được như mong đợi. Bên cạnh đó, thiết kế mỏng manh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất pin, điều này khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy lo lắng.

iPhone 17 Air là mẫu sản phẩm khá mới mẻ của Apple.

Một vấn đề khác là giá bán. Dòng iPhone 17 có thể đắt hơn so với các năm trước do chi phí linh kiện tăng cao. Mặc dù một số báo cáo cho rằng iPhone 17 Air sẽ có giá khoảng 899 USD (23,68 triệu đồng), vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu mức giá này có tương xứng với chất lượng sản phẩm hay không.

Việc trở thành người đầu tiên sở hữu một sản phẩm mới cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều người có thể cảm thấy như mình đang thử nghiệm một sản phẩm chưa hoàn thiện với hy vọng rằng thiết bị đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy sản phẩm Apple không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Trong quá khứ, một số mẫu iPhone đã gặp phải sự cố nghiêm trọng ngay sau khi ra mắt. Chẳng hạn, dòng iPhone 15 Pro đã gặp phải tình trạng nóng máy chỉ vài ngày sau khi phát hành, và iPhone 6 Plus từng bị chỉ trích vì vấn đề “bendgate” khi thiết bị bị cong chỉ vì để trong túi quần. Những sự cố này khiến người dùng có lý do để lo ngại về chất lượng của iPhone 17 Air.

Sản phẩm có nhiều nhược điểm so với dòng iPhone Pro mà người dùng cần suy nghĩ.

“Chờ đợi là hạnh phúc”

Dù có những vấn đề trong quá khứ, khả năng iPhone 17 Air ra mắt thành công vẫn rất cao. Tuy nhiên, cũng giống như việc sợ hãi khi ra biển vì lo ngại sóng lớn hoặc bão, người dùng hoàn toàn có thể gặp rủi ro, mặc dù xác suất không cao.

Rõ ràng, sự hoài nghi của người tiêu dùng phần nào xuất phát từ trải nghiệm không mấy tích cực với iPhone 15 Pro khi thiết bị này quá nóng. Mặc dù Apple thường học hỏi từ những sai lầm, mối lo ngại về việc iPhone 17 Air có thể gặp vấn đề cong vênh ngay từ lần sản xuất đầu tiên không phải là không có cơ sở. Ngay cả khi thiết bị mới có thể được làm bằng titan, một chất liệu có độ bền cao giúp tăng khả năng chống chịu lực tác động so với dòng iPhone 6, độ bền bên trong của iPhone 17 Air vẫn chưa được kiểm chứng.

Vậy, người dùng nên chờ bao lâu trước khi quyết định mua? Câu trả lời phụ thuộc vào thời điểm chúng ta đã mua mẫu iPhone lần cuối và thời điểm iPhone 17 Air chính thức được bán ra. Việc sở hữu một thiết bị ngay từ ngày đầu tiên luôn là một canh bạc. Người dùng có thể tận hưởng công nghệ tiên tiến ngay khi ra mắt, nhưng cũng có thể gặp phải những vấn đề không mong muốn.

Sẽ là những canh bạc mà người dùng nên suy nghĩ trước khi mua iPhone 17 Air.

Nếu quyết định mua iPhone 17 Air ngay khi nó ra mắt, có thể người dùng sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với iOS 26 trên màn hình mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này đi kèm với những rủi ro nhất định. Nếu là người cẩn thận, tốt nhất nên chờ đợi các bài đánh giá chi tiết hoặc “mổ bụng” sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Hầu hết các vấn đề thường xuất hiện trong vài tuần đầu sử dụng, trong khi những nhược điểm rõ ràng như thời lượng pin kém có thể được phát hiện ngay lập tức.