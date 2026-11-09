Apple sắp ra mắt iPad giá phải chăng trong năm 2027

Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang chuẩn bị tung ra một mẫu iPad phổ thông mới, các phiên bản iPad Air được nâng cấp cùng dòng iPad Pro thế hệ tiếp theo. Tất cả đều dự kiến ​​xuất hiện ngay trong nửa đầu năm tới.

Do đó, iFan nên chờ thêm vài tháng nữa để xem các mẫu máy tính bảng nâng cấp khác của Apple có gì thú vị trước khi quyết định từ bỏ thiết bị hiện tại của mình.

iPad sử dụng chip A16 sẽ​ có một phiên bản kế nhiệm mạnh mẽ hơn.

Apple đang tung ra mọi thứ cùng lúc?

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang dự định ra mắt một "mẫu máy tính bảng giá rẻ được nâng cấp" (tức iPad 12), một phiên bản "iPad Air cải tiến" và một chiếc "iPad Pro mạnh mẽ hơn" ngay trong "nửa đầu" năm tới.

Như vậy, Apple sẽ có ba dòng máy tính bảng khác nhau xuất hiện chỉ trong vòng 6 tháng. Trong khi phiên bản kế nhiệm của chiếc iPad 11 sẽ chỉ ra mắt với một kích thước duy nhất, các dòng iPad Air và iPad Pro sẽ có hai phiên bản vào năm 2027.

Màn hình LCD của iPad Air ​​sẽ chuyển sang công nghệ OLED cao cấp hơn.

Tổng cộng, Apple đang lên kế hoạch trình làng 5 mẫu máy tính bảng mới vào nửa đầu năm 2027. Nếu nhìn vào tiền lệ trước đây, khả năng cao là tất cả các thiết bị này sẽ được công bố ngay từ tháng 3.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, công ty đã trình làng dòng iPad Air và ra mắt bộ đôi iPad (chip A16) và iPad Air (chip M3) vào tháng 3/2025. Trong khi đó, các phiên bản iPad Pro mới nhất đã được tung ra vào tháng 10/2025. Xét trong toàn bộ lịch sử dòng sản phẩm iPad, Apple chưa từng ra mắt ba thiết bị hoàn toàn khác biệt trong cùng một khoảng thời gian ba hoặc sáu tháng.

Thông tin nào sẽ trở thành sự thật?

Hiện tại, mọi thông tin về dòng máy tính bảng iPad chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, các chuyên gia vô cùng hào hứng với nâng cấp màn hình OLED được đồn đoán cho bộ đôi iPad Air (phiên bản 2027). Họ hy vọng rằng thay đổi này sẽ đi kèm với việc nâng tần số quét màn hình từ 60Hz lên 120Hz và không bị tăng giá quá nhiều.

Đối với thế hệ iPad Pro tiếp theo, Apple đang chuẩn bị một nâng cấp ấn tượng hơn nữa: tích hợp buồng hơi (vapor chamber) để cải thiện khả năng tản nhiệt khi chơi game trong thời gian dài hoặc chạy các tác vụ AI nặng. Đáng tiếc là điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí sản xuất, từ đó đẩy giá bán lẻ của các mẫu máy tính bảng cao cấp nhất năm 2027 lên cao.

Apple vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường máy tính bảng toàn cầu một cách vững chắc.

Về phần iPad 12, đây chắc chắn sẽ là mẫu máy tính bảng mới có giá dễ tiếp cận nhất của Apple. Với thay đổi lớn nhất nằm ở bộ vi xử lý "nhanh hơn" (nhiều khả năng là chip A19) và không có thay đổi nào về thiết kế, chúng ta có thể kỳ vọng mức giá khởi điểm 449 USD (khoảng 11,5 triệu đồng) của iPad 11 sẽ được giữ nguyên.

Tại sao lịch trình ra mắt iPad lại dày đặc?

Đây là một câu hỏi chưa thể có lời giải vào lúc này. Tuy nhiên, khả năng cao là Apple đang chịu áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu như Lenovo, Xiaomi và Huawei trên thị trường máy tính bảng toàn cầu. Trong đó, Lenovo là nhà cung cấp máy tính bảng lớn duy nhất trên thế giới đạt mức tăng trưởng doanh số trong quý 2 năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại hơn đối với Apple (và cả Samsung) là thị trường máy tính bảng nói chung đang trên đà suy giảm và dự kiến ​​tiếp tục xu hướng này trong tương lai gần.

Trước tình hình đó, "Nhà Táo" cần phải có những thay đổi và điều chỉnh trong chiến lược ra mắt sản phẩm. Cùng chờ xem liệu loạt sản phẩm mà Apple dự kiến ​​tung ra trong nửa đầu năm 2027 có mang lại kết quả như mong đợi đối với doanh số iPad trên toàn cầu hay không.